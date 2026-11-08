Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama III. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

BİLAL SOYSAL KİMDİR?

1979 yılında Sivas'ta doğan Bilal Soysal, ilk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun olan Soysal, 2016 yılında Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programını bitirdi. 2019 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadı ve Finansı Programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) 2006 yılında bankacılık uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Soysal, ilerleyen yıllarda bankacılık başuzmanı olarak çalıştı.

Son olarak BDDK Uygulama III. Daire Başkanı olarak görev yapan Bilal Soysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklandı.