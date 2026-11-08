İngiltere'nin en büyük 5 bankası, yapay zeka ajanlarının müşteri hesaplarına erişimini kısıtlamak için harekete geçti. HSBC, Barclays, Lloyds, NatWest ve Nationwide tarafından alınan önlemlerin arkasında yetkisiz finansal işlem ve güvenlik riskleri bulunuyor. Öte yandan yapay zeka aracılığıyla 700 milyar sterline kadar mevduatın farklı hesaplara aktarılabileceği tahmin ediliyor.

5 DEV BANKA YAPAY ZEKA AJANLARINA ERİŞİM KISITLAMASI GETİRDİ

İngiliz bankalarının aldığı önlemler, yapay zeka ajanlarının müşterilerin doğrudan katılımı olmadan hesaplara erişmesini ve finansal işlem gerçekleştirmesini sınırlandırıyor.

Kısıtlamaların kapsamı bankalara göre farklılık gösterebilirken bazı kuruluşlar, hesap sahibinin doğrudan onayı olmadan gerçekleştirilen işlemlere özel yasaklar uyguluyor.

Söz konusu önlemler müşterilerin kendi banka hesaplarına erişimini değil, üçüncü taraf yapay zeka ajanlarının hesaplara erişimini hedefliyor.

META'NIN YAPAY ZEKA ASİSTANI GÜNDEMDE

Meta'nın eylül ayında ABD'de kullanıma sunduğu Muse adlı yapay zeka asistanı, kullanıcıların belirlediği görevleri yerine getirebiliyor.

Alışveriş yapma, seyahat rezervasyonu oluşturma, faturaları yönetme ve çeşitli dijital işlemleri gerçekleştirme özelliklerine sahip sistem, kullanıcıların izin verdiği uygulama ve hizmetlerle bağlantı kurabiliyor.

Ancak yapay zeka ajanlarının finansal işlemler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması, bankacılık sektöründe güvenlik ve sorumluluk tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

BANKALARIN KÂRINDA YÜZDE 20'LİK KAYIP RİSKİ

Yapay zeka ajanlarının yaygınlaşması bankaların mevduat gelirlerini de etkileyebilir.

Danışmanlık şirketi McKinsey'in değerlendirmesine göre, yapay zeka destekli finansal yönlendirmeler sonucunda düşük faizli veya faizsiz hesaplardan daha yüksek getirili tasarruf ürünlerine 700 milyar sterline kadar para aktarılması mümkün.

Banka mevduatlarının yüzde 5 ila 10'unun bu şekilde başka ürünlere yönlendirilmesi halinde, bankaların mevduatlardan elde ettiği kârın yüzde 20 veya daha fazla azalabileceği öngörülüyor.

Bu rakamlar gerçekleşmiş para çıkışlarını değil, yapay zekanın yaygınlaşmasına bağlı olası senaryoları ifade ediyor.

LLOYDS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Lloyds Finans Direktörü Will Chalmers, bankanın müşteri hesaplarına erişen yapay zeka ajanlarına ilişkin herhangi bir bulguya rastlamadığını belirtti.

Chalmers, buna karşın söz konusu risklere karşı önlemler alındığını ve konunun ciddiyetle değerlendirildiğini ifade etti.

İngiltere'deki kısıtlamaların, tespit edilen bir güvenlik ihlalinden ziyade olası riskleri önlemeye yönelik olduğu belirtiliyor.

FİNANSAL İSTİKRAR İÇİN YENİ RİSK

Bankacılık sektöründeki bir diğer endişe, çok sayıda yapay zeka ajanının aynı anda benzer finansal işlemleri gerçekleştirmesi.

Yapay zeka sistemlerinin eş zamanlı olarak mevduatları farklı hesaplara veya yatırım ürünlerine yönlendirmesi, bankalar açısından hızlı ve yüksek tutarlı para çıkışlarına yol açabilecek bir risk olarak değerlendiriliyor.

İngiltere Finansal Denetleme Kurumu (FCA), finans sektöründe yapay zeka ajanlarının kullanımına yönelik kuralların geliştirilmesi için bankalar ve diğer düzenleyici kuruluşlarla çalışmalar yürütüyor.

Düzenlemelerde yapay zeka ajanlarının kimliklerinin doğrulanması, kullanıcıların verdiği yetkilerin sınırları ve gerçekleştirilen işlemlerden doğacak sorumlulukların belirlenmesi üzerinde duruluyor.

ABD BANKALARI DA BENZER ÖNLEMLER ALDI

Yapay zeka ajanlarına yönelik erişim kısıtlamaları yalnızca İngiltere ile sınırlı değil.

ABD'de JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup ve Morgan Stanley gibi finans kuruluşları da üçüncü taraf yapay zeka sistemlerinin müşteri hesaplarına erişimini sınırlandırmaya yönelik adımlar attı.

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, dışarıdan gelen yapay zeka ajanlarının kontrolsüz erişiminin hem müşteriler hem de banka açısından risk oluşturabileceğini belirtti.

Bankaların yapay zeka kullanımına yönelik önlemleri, finansal işlemlerde otomasyonun artmasıyla birlikte müşteri güvenliği ve finansal istikrar konularını gündemde tutuyor.