Şimşek, tartışma konusu olan yatırımcı ve fon listelerinin şeffaflığına dair tutumunu paylaşırken, süreç kapsamında elde edilen tahsilat verilerini de paylaştı.

Muhalefet milletvekillerinin "Fon listeleri kamuoyuna neden açıklanmıyor?" sorusunu yanıtlayan Bakan Şimşek, kişisel yaklaşımının tam şeffaflıktan yana olduğunu vurguladı. Listelerin gizli kalmasına yönelik bir çekincesinin bulunmadığını belirten Şimşek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu listeler niye açıklanmıyor? Bu listelerin kamuoyuyla paylaşılması hususunda benim açımdan herhangi bir engel yok. Şahsen ben, mümkünse bu listelerin açıklanmasını tercih ederim."

45 KİŞİDEN 21,3 MİLYAR LİRALIK TAHSİLAT

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde yürütülen tahsilat ve tasfiye operasyonunun rakamsal boyutuna da değinen Şimşek, 5 Kasım tarihi itibarıyla gelinen aşamayı aktardı.

Soruşturma ve tasfiye adımları neticesinde 45 kişiden toplam 21,3 milyar liralık tutarın tahsil edildiğini belirten Bakan Şimşek, kaynak akışının ayrıntılarını paylaştı:

• Tahsil Edilen Toplam Tutar: 21,3 milyar TL (45 kişiden)

• Tasfiyeci Bankalara Aktarılan: 10,7 milyar TL

• Kalan Bakiye: 19,6 milyar TL (Sürecin devamında tasfiye mekanizmasına yeniden aktarılacak)

"KAMUNUN VE HAZİNENİN BİR KURUŞU KULLANILMADI"

Tasfiye operasyonunun bütçe üzerindeki mali yüküne dair iddiaları da kesin bir dille yalanlayan Bakan Şimşek, işlemlerin tamamen sistem içindeki kaynaklarla finanse edildiğini altını çizerek vurguladı.

Şimşek, "Şu ana kadar kamunun, hazinenin tek bir kuruşu bu tasfiye sürecinde kullanılmamıştır" diyerek kamu kaynaklarının korunduğunu ifade etti.