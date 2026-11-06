Bakan Şimşek, 2027 yılında ana vergi kalemlerinde bir artış planlanmadığını vurgularken, emekli aylıklarına dönük çalışmanın aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine taşınacağını duyurdu.

"GELİR, KURUMLAR VE KDV ORANLARI ARTMAYACAK"

Komisyon çıkışında bütçe dengeleri kapsamında olası mali tedbirlere yönelik soruları yanıtlayan Şimşek, vergi artışı iddialarına net bir dille set çekti.

Bakan Şimşek, 2027 mali yılında gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin (KDV) genel oranlarında herhangi bir artışın ekonomi yönetiminin gündeminde yer almadığını açıkladı.

EMEKLİYE YAŞ VE PRİM KRİTERİ: "ARALIK AYINDA MECLİS'E GELECEK"

Bütçe görüşmeleri esnasında emekli maaşlarındaki iyileştirme çalışmalarına dair ayrıntıları paylaşan Şimşek, yeni düzenlemenin kapsam ve kriterlerine dikkat çekti.

Hazırlanan modelin tüm emeklileri kapsayacağını belirten Bakan Şimşek, adaleti tesis etmek adına artış oranlarının hak sahiplerinin yaşı ile prim ödeme gün sayısına göre farklılaşabileceğini ifade etti.

Şimşek, seyyanen artış uygulansa dahi bu parametrelerin dikkate alınacağını aktararak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre kademelendirilmesinin daha adil bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. Çalışma yalnızca bakanlığımızı değil, çok sayıda kurumu ilgilendiriyor; dolayısıyla şu aşamada kesin bir rakam telaffuz etmemiz doğru olmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bütçeden yapılan transferler zaten artış eğiliminde. Nihai metnin aralık ayı içerisinde tamamlanarak bütçe görüşmelerinin hemen ardından yüce Meclis'in takdirine sunulmasını öngörüyoruz."