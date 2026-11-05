Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 30 Ekim haftasına ilişkin sektör bültenini yayımladı.

Verilere göre sektörün toplam kredi hacmi, yalnızca bir haftalık dönemde 224 milyar 223 milyon lira genişleyerek 28 trilyon 776 milyar liradan 29 trilyon 779 milyon liraya tırmandı.

Buna karşılık, bankalar arası işlemler dahil toplam mevduat hacmi 112 milyar 999 milyon liralık gerilemeyle 32 trilyon 739 milyar lira seviyesine indi.

Haftanın en dikkat çekici göstergesi bireysel kredi kartı borçlarındaki ivmelenme oldu.

Bireysel kredi kartı alacakları, haftalık bazda 82 milyar 115 milyon liralık sıçramayla 3 trilyon 496 milyar 309 milyon liraya yükselerek 3,5 trilyon liralık kritik psikolojik sınıra dayandı.

Kart borçlarının alt kırılımlarında peşin harcamaların ağırlığı dikkat çekti:

• Taksitsiz Borçlar: 2 trilyon 197 milyar 595 milyon TL

• Taksitli Borçlar: 1 trilyon 298 milyar 714 milyon TL

TÜKETİCİ KREDİLERİ 3,56 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Hanehalkının kullandığı tüketici kredileri, 30 Ekim haftasında 32 milyar 405 milyon liralık artış kaydederek toplamda 3 trilyon 556 milyar 940 milyon liraya ulaştı.

Aynı dönemde reel sektörün finansmanında kritik yer tutan taksitli ticari kredilerin büyüklüğü ise 5 trilyon 522 milyar 843 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 983 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Kredi genişlemesine paralel olarak bankaların tahsil etmekte zorlandığı batık kredi portföyünde de artış yaşandı.

Bankacılık sektörünün takipteki alacakları (NPL), 18 milyar 34 milyon lira artış göstererek 983 milyar 118 milyon liraya ulaştı. Bankalar, bu alacakların 709 milyar 184 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayırdı.

Risk göstergelerindeki yükselişe karşın sektörün sermaye yapısı gücünü korudu; bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları 23 milyar 894 milyon liralık artışla 6 trilyon 210 milyar 913 milyon liraya yükseldi.