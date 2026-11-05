Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta, yapay zekâ yarışında yatırımlarını hızlandırdı. Dört teknoloji devi, 2026'nın ilk dokuz ayında veri merkezleri ve diğer sabit varlık yatırımları için toplam 496,7 milyar dolar harcadı. Şirketlerin aynı dönemde faaliyetlerinden elde ettiği nakit 498 milyar dolarda kaldı. Yatırımların hızla büyümesiyle Google ve Meta hisse geri alımlarını durdururken teknoloji devlerinin sermaye kullanımında da önemli bir değişim yaşandı.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN YATIRIMLARI BİR YILDA YÜZDE 93 ARTTI

Microsoft, Google'ın ana şirketi Alphabet, Amazon ve Meta'nın 2026'nın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği toplam sabit varlık yatırımları 496,7 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 257,4 milyar dolar olan bu tutar, yaklaşık yüzde 93 artış gösterdi.

Dört şirketin faaliyetlerinden sağladığı nakit ise aynı dönemde yüzde 24 yükselerek 401,7 milyar dolardan 498 milyar dolara çıktı.

Böylece faaliyetlerden elde edilen nakit ile yatırım harcamaları arasındaki fark önemli ölçüde daraldı. 2025'in ilk dokuz ayında faaliyet nakdi yatırımları 144,3 milyar dolar aşarken 2026'nın aynı döneminde bu fark 1,3 milyar dolara kadar geriledi.

Bu karşılaştırma, şirketlerin kasasında yalnızca 1,3 milyar dolar bulunduğu anlamına gelmiyor. Veriler, faaliyetlerden yaratılan nakit ile sabit varlık yatırımlarına ayrılan tutarı karşılaştırıyor. Şirketlerin mevcut nakit rezervleri ve diğer finansman kaynakları bu hesaplamanın dışında bulunuyor.

EN FAZLA YATIRIMI AMAZON YAPTI

Dört teknoloji devi arasında en yüksek sabit varlık yatırımını Amazon gerçekleştirdi. Şirket, ocak-eylül döneminde mülk ve ekipman alımları için 175,7 milyar dolar harcadı.

Şirketleri yatırım tutarlarına göre sıralandığında tablo şöyle oluştu:

Şirket 2026'nın ilk 9 ayında yatırım Amazon 175,7 milyar dolar Alphabet (Google) 132 milyar dolar Microsoft 106 milyar dolar Meta 83,1 milyar dolar Toplam 496,7 milyar dolar

Amazon'un ardından 132 milyar dolarla Alphabet gelirken Microsoft yaklaşık 106 milyar dolar, Meta ise 83,1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARI VERİ MERKEZLERİNE YÖNELDİ

Teknoloji şirketlerinin artan harcamalarında veri merkezleri ve gelişmiş işlemci altyapıları önemli yer tutuyor. Amazon, AWS üzerinden büyüyen bulut bilişim ve yapay zekâ talebini karşılamak için veri merkezi kapasitesini artırıyor.

Microsoft, Azure platformu ve yapay zekâ hizmetleri için yeni veri merkezlerine yatırım yaparken Alphabet, Google Cloud altyapısını ve kendi geliştirdiği yapay zekâ işlemcilerine yönelik kapasitesini genişletiyor.

Meta ise yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çalıştırılması ile sosyal medya hizmetlerinin geliştirilmesi için işlem gücünü artırıyor.

Bu yatırımlar yalnızca işlemci ve sunucu alımlarından oluşmuyor. Veri merkezlerinin inşası, elektrik altyapısı, soğutma sistemleri ve yüksek hızlı ağ bağlantıları da şirketlerin sermaye harcamalarını büyütüyor.

GOOGLE VE META HİSSE GERİ ALIMLARINI DURDURDU

Yapay zekâ yatırımlarındaki artışın hissedarlara yönelik en dikkat çekici yansımalarından biri hisse geri alımlarında görüldü.

Alphabet ve Meta, 2026'nın ilk dokuz ayında kendi hisselerini geri almak için herhangi bir harcama yapmadı. İki şirket, geçen yılın aynı döneminde bu işlemler için toplam 66 milyar doların üzerinde kaynak kullanmıştı.

Hisse geri alımları, şirketlerin piyasadan kendi paylarını satın alarak dolaşımdaki hisse sayısını azaltmasına imkân tanıyor. Bu yöntem, hisse başına kârı ve mevcut hissedarların şirketteki oransal payını destekleyebiliyor.

Microsoft ise geri alımları sürdürmesine rağmen harcamalarını azalttı. Şirket, eylül sonunda tamamlanan üç aylık dönemde kendi hisselerini geri almak için 4,4 milyar dolar ayırdı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 5,7 milyar dolardı.

Amazon ise 2022 yılından bu yana hisse geri alımı gerçekleştirmiyor.

ALPHABET'IN BORCU 125 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yüksek yatırım ihtiyacı, şirketlerin finansman tercihlerinde de değişime yol açtı. Alphabet'ın ilk dokuz aylık sabit varlık yatırımları 132 milyar dolara ulaşırken faaliyetlerinden sağladığı nakit 127,1 milyar dolarda kaldı. Böylece yatırım harcamaları faaliyet nakdini yaklaşık 4,9 milyar dolar aştı.

Google'ın ana şirketi, borçlanmasını da artırdı. Alphabet'ın uzun vadeli borcu 2025 yıl sonundaki 46,5 milyar dolar seviyesinden 2026 Eylül sonunda 125,1 milyar dolara yükseldi.

Meta'nın ilk dokuz aylık yatırımları 83,1 milyar dolar olurken faaliyetlerinden sağladığı nakit yaklaşık 96,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Microsoft'un faaliyetlerinden elde ettiği nakit ise yatırım harcamalarının üzerinde kalmayı sürdürdü.

Meta ayrıca Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan, oy hakkı taşımayan yeni bir hisse sınıfı oluşturacağını duyurdu. Şirketin bu adımla büyüme yatırımları ve gelecekteki finansman ihtiyaçları için seçeneklerini genişletmeyi amaçladığı belirtildi.

YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ BELİRLEYİCİ OLACAK

Teknoloji devlerinin artan yatırımları, şirketlerin finansal açıdan zor durumda olduğu anlamına gelmiyor. Dört şirket de yüksek miktarda nakit üretmeye devam ediyor. Ancak yapay zekâ altyapısına ayrılan kaynakların büyüklüğü, sermayenin kullanımında yeni bir döneme işaret ediyor.

Veri merkezlerinin kurulması ve gelişmiş donanımların satın alınması bugün yüksek nakit çıkışlarına neden olurken bu yatırımların gelir ve kârlılığa katkısının zaman içinde ortaya çıkması bekleniyor.

Öte yandan işlemci teknolojilerindeki hızlı gelişim, bugün satın alınan donanımların ekonomik kullanım ömrü açısından da risk oluşturuyor. Şirketler, yüksek maliyetli altyapı yatırımlarının karşılığını alabilmek için bu sistemleri verimli biçimde kullanmak zorunda.

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların yakından izleyeceği göstergelerin başında faaliyetlerden elde edilen nakdin sermaye harcamalarına kıyasla nasıl değişeceği gelecek. Google ve Meta'nın hisse geri alımlarına yeniden başlayıp başlamayacağı da yapay zekâ yatırımlarının finansal etkisini ortaya koyacak önemli başlıklardan biri olacak.

Kaynak: Dünya