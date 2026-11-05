Seçim sonuçlarının ardından Amerikan dolarında görülen değer kayıplarını analiz eden banka, mevcut geri çekilmenin uzun soluklu bir düşüş trendine dönüşmesini beklemediklerini, önümüzdeki aylarda doların ılımlı bir toparlanma sürecine gireceğini bildirdi.

İLK TEPKİNİN NEDENİ: DEMOKRATLARIN ÇOĞUNLUK BÜYÜKLÜĞÜ

HSBC stratejistlerine göre, sandık çıkışlarının ardından dolar endeksinde yaşanan ani gerilemenin arkasında yalnızca Kongre kontrolünün el değiştirmesi değil, Demokratların kazandığı çoğunluğun beklenenden çok daha ezici olması yatıyor.

Kongre’deki bu güçlü dengenin, Beyaz Saray yönetiminin ekonomi politikalarını, harcama planlarını ve siyasi ajandasını hayata geçirmesini zorlaştıracağına işaret eden banka; bu tablonun piyasalarda "ABD’nin istisnai konumu" (US exceptionalism) tezinin sorgulanmasına yol açtığını kaydetti.

ABD ekonomisinin diğer majör ekonomilerden belirgin şekilde pozitif ayrışacağı beklentisinin zayıflaması, ilk etapta dolar üzerinde doğal bir satış baskısı yarattı.

"İLK TEPKİ DOĞAL ANCAK SATIŞLAR UZUN SÜRELİ OLMAYACAK"

Piyasaların seçim sonuçlarına verdiği ilk negatif tepkiyi "anlaşılabilir ve makul" olarak niteleyen HSBC analistleri, mevcut aşamada kısa vadeli fiyatlamaların tersine işlem yapmadıklarını ancak genel projeksiyonlarını da değiştirmediklerini vurguladı:

• Geçici Baskı: Ara seçim sonuçlarının dolar için kısa vadeli bir rüzgâr engeli oluşturduğu kabul ediliyor.

• Orta Vadeli Güçlenme: Buna karşın banka, önümüzdeki aylarda küresel makro dengeler çerçevesinde ABD para biriminin yeniden toparlanarak kademeli ve sınırlı bir güçlenme eğilimi sergileyeceği yönündeki temel senaryosunu koruyor.

HSBC, yatırımcıların ara seçim kaynaklı ilk panik satışlarını kalıcı bir zayıflama döngüsü olarak okumaması gerektiği uyarısında bulunurken, küresel para piyasalarında gözler ABD verilerine ve Fed’in bu yeni siyasi konjonktürde izleyeceği para politikası patikasına çevrildi.

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