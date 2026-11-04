Döviz kurları, 4 Kasım 2026 Çarşamba gününe yükselişle başladı. ABD'deki ara seçimlerin ilk sonuçlarının küresel piyasalarda dolar üzerindeki etkisi takip edilirken, yurt içinde dolar/TL 50 liranın üzerinde işlem görüyor. Euro ise 56,32 TL seviyesine ulaştı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? Dolar ve euro yükseldi mi, düştü mü? İşte 4 Kasım 2026 güncel dolar, euro alış ve satış fiyatları.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? 4 KASIM 2026 DOLAR ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Serbest piyasa verilerine göre ABD doları, 4 Kasım Çarşamba sabahı 50,17 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar kurunda günlük artış yüzde 0,05 olarak kaydedildi.

Dolar alış fiyatı: 50,0126 TL

Dolar satış fiyatı: 50,0314 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL? 4 KASIM 2026 EURO ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Euro/TL, sabah saatlerinde 56 TL'nin üzerinde seyrediyor. Euroda günlük yükseliş yüzde 0,76'ya ulaşırken satış fiyatı 56,36 TL seviyesinde bulunuyor.

Euro alış fiyatı: 56,3299 TL

Euro satış fiyatı: 56,3658 TL