Dolar/TL kuru 50 TL sınırında işlem görürken euro/TL de 56 TL seviyesine yakın seyrediyor. 3 Kasım 2026 Salı günü döviz piyasasında son durum, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" ve "1 dolar kaç TL?" soruları günün ilk saatlerinde öne çıkıyor. İşte dolar ve euro alış-satış fiyatlarında son durum.

DOLAR TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Dolar/TL kuru, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü 50 TL sınırını aşarak tarihi zirvesini yeniledi. Gün içerisinde 50,01 TL seviyesini test eden dolar, böylece psikolojik açıdan önemli görülen 50 liralık eşiği ilk kez geride bıraktı. Doların 49 TL'den 50 TL'ye ulaşması yalnızca 34 gün sürerken, 40 TL seviyesinden 50 TL'ye yükselişi ise 483 günde gerçekleşti. Kur, 3 Kasım Salı günü de 50 TL civarındaki seyrini sürdürüyor.

3 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Saat 07.19 itibarıyla serbest piyasa verilerine göre doların ve euronun alış-satış fiyatları şöyle;

Dolar alış: 49,9892 TL

Dolar satış: 50,0021 TL

Euro alış: 55,9713 TL

Euro satış: 56,0004 TL

DOLAR VE EURO FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Döviz kurlarının yönü üzerinde yurt içindeki para politikası kararları, enflasyon beklentileri, küresel faiz görünümü ve uluslararası piyasalarda doların performansı etkili oluyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler ve küresel risk iştahı, doların diğer para birimleri karşısındaki seyrinde belirleyici olabiliyor.

Öte yandan serbest piyasa döviz fiyatları gün içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Bankalar ve döviz bürolarındaki alış-satış kurları da kurumlara göre farklılaşabiliyor.