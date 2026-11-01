Dolar ve euro fiyatları, 1 Kasım 2026 Pazar günü döviz piyasasını takip eden vatandaşlar ve yatırımcıların gündeminde. Dolar/TL 49,95 TL, euro/TL ise 55,81 TL seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün dolar kaç TL oldu, euro ne kadar? İşte serbest piyasada güncel dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR BUGÜN KAÇ TL? (1 KASIM 2026)

1 Kasım 2026 Pazar günü saat 09.09 itibarıyla dolar/TL kuru şu seviyelerde bulunuyor;

Dolar alış fiyatı: 49,9256 TL

49,9256 TL Dolar satış fiyatı: 49,9589 TL

EURO BUGÜN KAÇ TL? (1 KASIM 2026)

Euro/TL kurunda ise güncel alış ve satış fiyatları şöyle;

Euro alış fiyatı: 55,7150 TL

55,7150 TL Euro satış fiyatı: 55,8121 TL

DÖVİZ KURLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Dolar ve euro kurlarındaki değişimler, ithal ürünlerin maliyetinden şirketlerin döviz cinsinden borçlarına kadar ekonominin birçok alanını etkiliyor.

Özellikle dolar/TL kuru enerji ve hammadde maliyetleri açısından önem taşırken euro/TL kuru, Avrupa ülkeleriyle ticaret yapan şirketlerin gelir ve giderlerini doğrudan etkileyebiliyor.

Piyasalarda yeni haftanın başlamasıyla birlikte döviz kurlarının seyri ve uluslararası piyasalardaki fiyatlamalar izlenecek.