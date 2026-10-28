ABD'de güçlü veri akışı ve yapay zekâ sektöründen gelen olumlu sinyallerle dolar endeksi son iki haftanın en yüksek seviyesine tırmanırken; Fransa'nın kamu maliyesine ilişkin derinleşen kaygılar Avrupa para birimini 17 ayın en düşük seviyesine çekti.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1111 SEVİYESİNİ TEST ETTİ

Avrupa tarafında hem ekonomik yavaşlama sinyalleri hem de Fransa'nın borç yükü ve bütçe disiplinine dair endişeler, perşembe günü toplanacak olan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika alanını daraltıyor.

Bu baskıyla birlikte euro/dolar paritesi 1,1111 seviyesine kadar gerileyerek son 17 ayın en zayıf performansını kaydetti. Buna karşılık ABD dolarının önde gelen 6 para birimi karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 102,491 seviyesine yükselerek iki haftanın zirvesine yerleşti.

DOLARI DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Doların küresel çapta güç kazanmasında üç temel unsur öne çıktı:

• Faiz Beklentileri: ABD ekonomisinde faizlerin daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı algısı ve tırmanan petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden tetikleyebileceği endişesi dolar talebini canlı tuttu.

• Yapay Zekâ Desteği: Teknoloji ve yapay zekâ sektörüne dair iyimserliğin yeniden canlanması ABD varlıklarına girişi hızlandırdı. Sektörün öncülerinden Anthropic’in halka arz başvurusunda bulunması yatırımcı iştahını yukarı taşıdı.

• Tahvil Piyasası Dengeleri: Fed kararı öncesinde ve İngiltere'de açıklanacak kritik bütçe tasarısı öncesinde Euro Bölgesi devlet tahvili getirilerinde sınırlı yükselişler kaydedildi.

FED VE ECB TAKVİMİ PİYASALARIN ODAK NOKTASINDA

Piyasalar bu akşam Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak Fed faiz kararına kilitlendi. Vadeli işlem piyasalarında Fed'in politika faizini bu toplantıda sabit tutma olasılığı yüzde 90 seviyesinde fiyatlanıyor.

• Fed Beklentisi: Citi stratejistleri Andrea Appeddu ve Jamie Searle, Fed'in faizleri mevcut aralıkta sabit bırakmasını ve geleceğe dönük sınırlı bir sözlü yönlendirmeyle yetinmesini bekliyor. Ancak LSEG verileri, orta vadede enflasyon baskıları sebebiyle yatırımcıların gelecek 12 ayda kümülatif 70 baz puanı aşkın faiz artırımı ihtimalini masada tuttuğunu gösteriyor.

• ECB Toplantısı: Danske Bank stratejisti Jesper Fjarstedt ise piyasaların kademeli faiz artırım patikasına odaklandığını ve mart ayına kadar 50 baz puanlık artış beklentisinin korunduğunu ifade ediyor. Ancak perşembe günü toplanacak ECB öncesinde Euro Bölgesi'ndeki borç yükü kaygıları, bankanın faiz artırım hamlelerinde elini zayıflatan en kritik unsur olarak öne çıkıyor.

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