İstanbul serbest piyasada dolar/TL, haftanın üçüncü işlem gününe 49,82 liradan alınıp 49,85 lira seviyelerinden satılarak başladı. Önceki gün 49,78 lira bandında günü tamamlayan kurda, yukarı yönlü sınırlı bir eğilim gözleniyor.

Avrupa para birimi euro, haftaya başladığı 55,68 lira bandının ardından sabah saatlerinde 55,43 liradan alıcı bulurken satış fiyatı 55,45 lira seviyesinde kaydedildi.

Küresel ölçekte dolar endeksinin toparlanma çabasıyla birlikte euro/dolar paritesi 1,11 seviyelerinde dengelenirken, yurt içi serbest piyasada İngiliz sterlini 66,30 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Döviz kurları saat 07:00 itibarıyla şu seviyelerde seyrediyor:

• ABD Doları: Alış 49,82 TL | Satış 49,85 TL (%+0,07)

• Euro: Alış 55,43 TL | Satış 55,45 TL (%-0,09)

• İngiliz Sterlini: Alış 66,29 TL | Satış 66,31 TL (%-0,08)

• İsviçre Frangı: Alış 60,05 TL | Satış 60,10 TL (%+0,02)

Piyasa analistleri, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı likidite politikası ve rezerv verilerinin yakından izlendiğini; küresel tarafta ise ABD büyüme rakamları ile enflasyon öncü göstergelerinin pariteler üzerindeki belirleyici etkisini koruduğunu belirtiyor.