Döviz piyasalarında haftanın son gününde dolar ve euro fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dolar/TL 49,77 lira seviyesinde bulunurken, euro/TL 55,86 lira seviyesinden fiyatlanıyor. İşte 25 Ekim 2026 Pazar günü dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

25 Ekim 2026 Pazar günü serbest piyasa verilerine göre doların alış fiyatı 49,6090 TL, satış fiyatı ise 49,7746 TL olarak kaydedildi.

Euro/TL'de alış fiyatı 55,5785 TL, satış fiyatı ise 55,8683 TL seviyesinde bulunuyor.