Piyasalarda 23 Ekim 2026 Cuma sabahı itibarıyla serbest piyasa döviz kurlarında hafif primli ve dengeli bir seyir izleniyor. Küresel küresel paritelerdeki sakinliğin etkisiyle ana döviz birimleri dar banttaki hareketlerini sürdürüyor.
Güne sınırlı bir yükselişle başlayan ABD doları, serbest piyasada 49,74 - 49,75 TL bandında işlem görüyor.
EUR/USD paritesinin 1,1220 seviyelerindeki yatay hareketiyle birlikte euro/TL kuru 55,85 TL bandındaki yerini koruyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gösterge niteliğindeki dolar kurunu alışta 49,53 TL, satışta ise 49,62 TL seviyelerinde açıkladı.