Borsa İstanbul’da 19-23 Ekim 2026 haftasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) hisselerinde aracı kurumların alım satım işlemleri dikkat çekti.

EREGL'DE EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

19-23 Ekim haftasında EREGL hisselerinde en fazla net alım yapan aracı kurumlar arasında İş Yatırım ilk sırada yer aldı. İş Yatırım 19,43 milyon lot net alım gerçekleştirirken, Tacirler Yatırım 9,31 milyon lotla ikinci sırada bulundu.

Alım tarafında öne çıkan diğer kurumlar Deniz Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım oldu.

Aracı kurum Net lot Oran Maliyet İş Yatırım 19.432.487 %27,71 33,534 TL Tacirler Yatırım 9.313.086 %13,28 34,642 TL Deniz Yatırım 7.810.054 %11,14 33,071 TL Yapı Kredi Yatırım 6.116.406 %8,72 33,465 TL Ziraat Yatırım 5.501.270 %7,85 32,868 TL

Kaynak: ForInvest

EREGL'DE EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Satış tarafında ise Bank of America ilk sırada yer aldı. Kurumun net satış miktarı 35,09 milyon lot olarak kaydedildi. Yatırım Finansman 14,29 milyon lot net satışla ikinci sırada bulunurken, Fiba Yatırım 5,74 milyon lotla üçüncü sırada yer aldı.

Ak Yatırım ve QNB de haftanın en fazla net satış yapan kurumları arasında yer aldı.

Aracı kurum Net lot Oran Maliyet Bank of America -35.094.975 %50,05 32,416 TL Yatırım Finansman -14.293.293 %20,39 31,601 TL Fiba Yatırım -5.744.196 %8,19 35,982 TL Ak Yatırım -4.454.975 %6,35 34,059 TL QNB -3.382.628 %4,82 36,446 TL

EREGL hisseleri haftalık bazda yüzde 12,85 değer kaybetti. Haftanın son işlem günün tabanla kapatan hisseler 31,6 TL’den kapanışı yaptı. Şirket geçtiğimiz hafta bilançosunu açıkladı. Ereğli Demir (EREGL) yılın ilk 9 ayında net dönem kârını yüzde 367 artırarak 11,14 milyar TL'ye ulaştı.

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