Osmanlı Yatırım, Servet GYO, Merit Turizm, Meditera Tıbbi Malzeme ve Desa Deri’nin yer aldığı takvimde, hisse başına net temettü tutarları 0,04 TL ile 0,85 TL arasında değişiyor.

TEMETTÜ ÖDEMELERİ 26 EKİM’DE BAŞLAYACAK

Haftanın ilk temettü ödemeleri 26 Ekim Pazartesi günü Osmanlı Yatırım (OSMEN) ve Servet GYO (SRVGY) tarafından gerçekleştirilecek. Osmanlı Yatırım’ın toplam 17 milyon TL, Servet GYO’nun ise 250 milyon TL tutarında nakit kâr payı dağıtması planlanıyor.

27 Ekim Salı günü Merit Turizm (MERIT) ve Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) temettü ödemeleriyle yatırımcılarının karşısına çıkacak. Haftanın son ödemesi ise 30 Ekim Cuma günü Desa Deri (DESA) tarafından yapılacak.

EKİM AYININ SON HAFTASINDA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Hisse Temettü tarihi Toplam dağıtım Hisse başına net temettü OSMEN 26 Ekim 2026 17.000.000 TL 0,04 TL SRVGY 26 Ekim 2026 250.000.000 TL 0,08 TL MERIT 27 Ekim 2026 286.100.000 TL 0,85 TL MEDTR 27 Ekim 2026 11.475.000 TL 0,10 TL DESA 30 Ekim 2026 40.000.000 TL 0,08 TL

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