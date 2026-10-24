Şirket, alımların 6,99 TL ile 7,38 TL fiyat aralığında, ortalama 7,17 TL'den gerçekleştirildiğini bildirdi.

MARBL PAY GERİ ALIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında işlemler devam etti.

23 Ekim'de gerçekleştirilen alımlarda 51 bin 884 adet pay geri alındı. İşlemlerin ortalama fiyatı 7,17 TL olarak kaydedildi.

GERİ ALINAN PAYLARIN SERMAYEDEKİ ORANI YÜZDE 0,0227

MARBL'nin açıklamasında, 23 Ekim 2026 itibarıyla geri alım programı kapsamında alınan payların toplam nominal değerinin 51 bin 884 TL olduğu belirtildi. Söz konusu payların şirket sermayesine oranı ise yüzde 0,0227 olarak açıklandı.

MARBL hisseleri haftalık bazda yüzde 9,96 değer kaybetti. Haftayı 7,41 TL’den kapattı.

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