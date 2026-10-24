Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi haftalık bazda yüzde 5,16 değer kaybetti. 11.116,99 puandan kapanış yaptı.

Borsa İstanbul'da 19-23 Ekim haftasında BIST 100 endeksinde işlem gören hisselerin performansı belli oldu. Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 3,31 yükselişle Aksa Akrilik Kimya Sanayii (AKSA) olurken, en fazla değer kaybeden hisse yüzde 22,22 düşüşle 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) oldu.

Endekste yer alan hisselerde haftalık performanslar farklılık gösterirken yükselişler sınırlı kaldı. Buna karşılık, en fazla değer kaybeden hisselerde düşüş oranları yüzde 20'nin üzerine çıktı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 5 HİSSESİ

BIST 100 endeksinde haftanın en fazla yükselen hissesi yüzde 3,31 getiriyle Aksa Akrilik Kimya Sanayii (AKSA) oldu.

AKSA'yı yüzde 1,99 yükselişle Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL) ve Türkiye Halk Bankası (HALKB) izledi. Enerjisa Enerji (ENJSA) yüzde 1,44 değer kazanırken Entra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) yüzde 0,68 yükselişle ilk beşte yer aldı.

Hisse Kod Haftalık değişim Aksa Akrilik Kimya Sanayii AKSA +%3,31 Hacı Ömer Sabancı Holding SAHOL +%1,99 Türkiye Halk Bankası HALKB +%1,99 Enerjisa Enerji ENJSA +%1,44 Entra Yenilenebilir Enerji ENTRA +%0,68

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN 5 HİSSESİ

Haftanın en fazla değer kaybeden hissesi yüzde 22,22 düşüşle 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) oldu. Türkiye Sigorta (TURSG) yüzde 20,27 kayıpla ikinci sırada yer aldı.

Gübre Fabrikaları (GUBRF) yüzde 19,92, Vestel Elektronik (VESTL) yüzde 19,50 ve Oba Makarnacılık (OBAMS) yüzde 17,16 düşüşle haftanın en çok gerileyen beş hissesi arasında yer aldı.

Hisse Kod Haftalık değişim 1000 Yatırımlar Holding BINHO -%22,22 Türkiye Sigorta TURSG -%20,27 Gübre Fabrikaları GUBRF -%19,92 Vestel Elektronik VESTL -%19,50 Oba Makarnacılık OBAMS -%17,16

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