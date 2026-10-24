Yunanistan hükümeti, 2027 ve 2028 yıllarında çalışanların gelirlerini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler hazırlıyor. Plan kapsamında asgari ücretin Nisan 2027'de 960 Euro'ya, Ocak 2028'de ise 1.000 Euro'ya yükseltilmesi öngörülüyor. Sosyal güvenlik primlerinde indirim ve kamu çalışanlarına 500 Euro brüt Noel ikramiyesi verilmesi de pakette yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETE İKİ AŞAMALI ZAM PLANI

Yunanistan'da ekonomik büyümeye rağmen ücretlerin ve yaşam standartlarının Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kalması, çalışanların gelirlerini artırmaya yönelik adımları gündeme getirdi. Konut maliyetlerinin hane bütçeleri üzerindeki baskısı sürerken hükümet, asgari ücret artışı ve sosyal güvenlik primi indirimi gibi düzenlemeleri içeren bir paket hazırladı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı ve yasa taslağında yer aldığı belirtilen plana göre, aylık brüt asgari ücretin Nisan 2027'de 40 Euro artırılarak 960 Euro'ya çıkarılması hedefleniyor. Ocak 2028'de yapılması öngörülen ikinci 40 Euro'luk artışla asgari ücretin 1.000 Euroya ulaşması planlanıyor.

İlk artışın çalışanların aylık net gelirine yaklaşık 38 Euro katkı sağlaması bekleniyor. Ancak çalışanın eline geçecek tutar; mevcut maaşı, hizmet süresi ve vergi yükümlülüklerine göre değişebilecek.

KIDEME BAĞLI ÜCRET ARTIŞLARI DA GÜNDEMDE

Plan kapsamında, tanınan üç yıllık hizmet süresini tamamlayan çalışanların kıdeme bağlı ek ücret artışlarından yararlanması öngörülüyor. Artışın tutarı, çalışanın mevcut maaşı, kabul edilen hizmet süresi ve vergi yükümlülükleri dikkate alınarak belirlenecek.

Asgari ücretteki artışın işsizlik yardımları, özel annelik koruma ödemeleri ve belirli fazla mesai ücretleri gibi asgari ücrete bağlı bazı sosyal ödemeleri de etkilemesi bekleniyor.

Hükümet ayrıca 2028'de asgari ücret artışlarının belirlenmesi için yeni bir mekanizma oluşturmayı planlıyor. Böylece gelecekteki ücret düzenlemelerinin nesnel ekonomik göstergelerle daha yakından ilişkilendirilmesi hedefleniyor.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNDE İNDİRİM PLANI

Yunanistan'da Nisan 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan bir diğer düzenleme, sosyal güvenlik primi kesintilerini kapsıyor. İndirimin özel sektör çalışanlarının ödediği prim payına uygulanması ve böylece maaşlardan yapılan kesintilerin azaltılması hedefleniyor.

Düzenlemenin kamu maliyesine maliyetinin 2027 yılında 163 milyon Euro, 2028 yılında ise 218 milyon Euro olması bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre, işçi ve işverenin toplam sosyal güvenlik primi oranının 2019'daki yüzde 40,56 seviyesinden 2027'de yüzde 34,66'ya düşmesi öngörülüyor. Bu, toplam prim oranında 5,9 puanlık azalış anlamına geliyor.

Aynı dönemde işçi prim payının yüzde 15,75'ten yüzde 12,87'ye, işveren prim payının ise yüzde 24,81'den yüzde 21,79'a gerilemesi bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARININ MAAŞLARINA DA ZAM GELİYOR

Yunanistan'da kamu çalışanlarının da 2027 yılında maaş artışlarından yararlanması planlanıyor. 2025'te yapılan düzenlemeyle yıllık asgari ücret artışları kamu sektöründeki maaş skalasına bağlanmıştı.

Bu uygulama kapsamında kamu çalışanlarının aylık maaşlarında, bulundukları ücret kademesine göre 40 ila 50 Euro arasında artış öngörülüyor. Düzenlemenin hem kamu sektörüne yeni giren çalışanları hem de diğer maaş kademelerindeki personeli kapsaması bekleniyor. Kesin zam tutarları ilgili yasal hükümlere göre belirlenecek.

720 BİN KAMU ÇALIŞANINA 500 EURO NOEL İKRAMİYESİ

Hükümetin hazırladığı pakette kamu çalışanlarına yönelik ek ödeme de bulunuyor. Aralık 2027'de yaklaşık 720 bin kamu çalışanı ve kamu görevlisine brüt 500 Euro Noel ikramiyesi verilmesi planlanıyor.

İkramiyenin net tutarının ise 257 Euro ile 389 Euro arasında değişeceği tahmin ediliyor. Çalışanların eline geçecek miktarın belirlenmesinde yaş, hizmet süresi, gelir ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı gibi unsurların dikkate alınması öngörülüyor.