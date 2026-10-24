Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye'nin mali şeffaflık alanındaki ilerlemesini değerlendirdiği rapora ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin mali şeffaflıkta yaklaşık 40 ülke arasında üst sıralarda yer aldığını belirten Şimşek, yapısal reform çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

MALİ ŞEFFAFLIKTA İYİ UYGULAMA ORANI ÜÇTE İKİYE YÜKSELDİ

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IMF tarafından yayımlanan Mali Şeffaflık Değerlendirmesi'ne dikkat çekti. Türkiye'nin kamu mali yönetimi ve mali şeffaflık alanında son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini ifade etti.

Şimşek, mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamaların IMF tarafından incelendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu’nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi."

Türkiye’nin mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali riskler ve hesap verebilirlik alanlarındaki uygulamalarının incelendiği Mali Şeffaflık Değerlendirmesi IMF tarafından yayımlandı. Türkiye, 2015 yılındaki değerlendirmede Mali Şeffaflık Kodu’nda yer alan ilkelerin yaklaşık yarısında iyi veya ileri uygulama düzeyindeyken bu oran üçte ikiye yükseldi. Böylece ülkemiz mali şeffaflıkta, Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında en üst sıralarda yer aldı. Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 24, 2026

TÜRKİYE YAKLAŞIK 40 ÜLKE ARASINDA ÜST SIRALARDA

Türkiye'nin uluslararası karşılaştırmalardaki konumuna da değinen Şimşek, ülkenin Birleşik Krallık, Finlandiya, İrlanda, Avusturya ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 ülke arasında mali şeffaflık bakımından üst sıralarda yer aldığını belirtti.

Şimşek, elde edilen ilerlemenin uzun yıllara yayılan kurumsal dönüşüm sürecinin sonucu olduğunu ifade etti.

YAPISAL REFORM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Mali şeffaflığın daha da artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, kurumsal dönüşümün önemine dikkat çekti.

Şimşek, "Bu önemli başarı, 20 yılı aşkın süredir devam eden kurumsal dönüşümün somut bir sonucudur. Mali şeffaflığı daha da artıracak yapısal reformlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.