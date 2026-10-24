19-23 Ekim haftasında yatırım araçlarının performansı farklı yönlerde seyretti. Dolar ve ham petrol haftayı yükselişle tamamlarken ons altın, gram altın, ons gümüş ve BIST 100 endeksi değer kaybetti. Gram gümüş ise haftalık bazda yükselen yatırım araçları arasında yer aldı.

DOLAR VE PETROL YÜKSELDİ

Dolar, haftalık bazda yüzde 0,36 değer kazanarak 49,68 TL seviyesinden kapandı. Ham petrol fiyatları da haftayı yüzde 4,29 yükselişle 103,44 dolardan tamamladı.

Gram gümüş, haftalık bazda yüzde 5,07 artış kaydederek 86,14 TL’ye yükseldi.

ALTIN VE ONS GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarında haftalık bazda gerileme görüldü. Ons altın yüzde 4,07 düşüşle 3.995,63 dolar seviyesinden kapanırken gram altın yüzde 3,72 değer kaybederek 6.384,70 TL’ye geriledi.

Ons gümüş de haftayı yüzde 5,45 kayıpla 53,90 dolar seviyesinden tamamladı.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI KAYIPLA KAPATTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 19-23 Ekim haftasında yüzde 5,16 geriledi. Endeks, haftanın son işlem gününü 11.116,99 puandan tamamladı.

Böylece haftalık performansta ham petrol ve gram gümüş yükselişleriyle öne çıkarken, ons gümüş, altın ve BIST 100 endeksi düşüş kaydeden yatırım araçları arasında yer aldı.

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