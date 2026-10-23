Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre hazırlanan taslak çalışmayla, 1 milyondan fazla vatandaşın 2017 yılına ait ödenmemiş GSS prim borçlarının tamamen silinmesi hedefleniyor.

Daha önce de 10 yıllık zaman aşımı süresi dolan 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait prim borçları benzer düzenlemelerle terkin edilmişti.

Yapılacak bu yeni adımla vatandaşların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi amaçlanıyor.

DÜZENLEMENİN YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI PLANLANIYOR

GSS borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için sağlanan geçici haktan faydalanma süresi 31 Aralık tarihinde sona eriyor.

Hak mağduriyeti yaşanmaması ve sağlık hizmetlerine erişimin kesintisiz sürmesi amacıyla teklifin yılbaşından önce TBMM Genel Kuruluna getirilerek yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GSS PRİM SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

2012 yılında hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası sisteminde kurallar şu şekilde uygulanıyor:

• Çalışmayanlar Kapsamda: Herhangi bir sigortalı işte çalışmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde bulunmayan vatandaşlar sisteme resen dahil ediliyor.

• Gelir Testi İmkânı: Gelir testi yaptırıp ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen kişilerin primlerini devlet karşılıyor.

• Aylık Ödeme Tutarı: Gelir testi yaptırmayan veya prim ödeme gücü bulunan kişilerin bu yıl ödemesi gereken aylık GSS primi bin 981 TL olarak uygulanıyor.