Ak Yatırım’ın değerlendirmesine göre Borusan Boru (BRSAN) hisseleri için hedef fiyat 922 TL olarak belirlendi. Hissenin son fiyatı 624,50 TL olurken, açıklanan hedef fiyat mevcut fiyata göre yüzde 47,63 prim potansiyeline işaret etti.

Aracı kurum, BRSAN hisseleri için “endeks üstü getiri” tavsiyesinde bulundu. Hedef fiyat raporu 23 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı.

BRSAN HEDEF FİYAT VE TAVSİYE BİLGİLERİ

Aracı kurum: Ak Yatırım

Hisse: Borusan Boru (BRSAN)

Hedef fiyat: 922,00 TL

Son fiyat: 624,50 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

Prim potansiyeli: Yüzde 47,63

Açıklanma tarihi: 23 Ekim 2026

Belirtilen hedef fiyat ve prim potansiyeli, aracı kurumun değerlendirmesini yansıtıyor; gelecekteki hisse performansını garanti etmiyor.

BRSAN hisseleri yazım sırasında yüzde 1,81’lik düşüş ile 624,5 TL’den işlem gördü. Haftalık kayıp yüzde 4,31 oldu.

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