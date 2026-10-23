Borsa İstanbul'da bir süredir devam eden satış baskısı derinleşerek kritik eşikleri tek tek aşağı kırdı.

Piyasalardaki düşüşte, TBMM Genel Kurulundan geçen yatırım fonlarının tasfiyesi ve el konulmasına ilişkin yasal düzenlemeler ile yabancı yatırımcı kanadından gelen yoğun net satışlar etkili oluyor.

MECLİS'TEN GEÇEN FON DÜZENLEMESİ PİYASAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme kapsamındaki kritik maddeler şöyle öne çıkıyor:

• CMK Uyarınca El Koyma: Kapsam dâhilindeki fonlarla bağlantılı fiiller nedeniyle Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümleri uyarınca el koyma kararları verilebilecek.

• SPK ve TMSF İş Birliği: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fonların tasfiye işlemleri ve denetim sonuçlarına göre oluşan zarar/kayıp tutarları ile sorumlu kişileri tespit ederek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek.

• Geri Kazanım Hesabı: Oluşturulan geri kazanım hesabındaki tutarlar, zorunlu masraflar düşüldükten sonra TMSF tarafından tasfiyeyi yürüten kuruma aktarılacak.

BANK OF AMERİCA (BOFA) SATIŞ TARAFINDA LİDER

23 Ekim 2026 Cuma günü saat 12:00 itibarıyla uluslararası yatırım devi Bank of America (BofA) verileri, piyasadan ciddi bir net para çıkışına işaret ediyor.

Toplamda -339,3 milyon TL net hacimle satıcılı tarafta birinci sırada yer alan BofA'nın en çok işlem gerçekleştirdiği hisseler şöyle sıralandı:

BofA'nın En Çok Sattığı Hisseler



• ASELS: Net -694,6 milyon TL (Maliyet: 328,29 TL | Satış Payı: %39,71)

• EREGL: Net -572,5 milyon TL (Maliyet: 32,66 TL | Satış Payı: %32,73)

• AKBNK: Net -52,4 milyon TL (Maliyet: 62,31 TL | Satış Payı: %3,00)

• ISCTR: Net -33,4 milyon TL (Maliyet: 11,93 TL | Satış Payı: %1,91)

• EFOR: Net -25,3 milyon TL (Maliyet: 17,87 TL | Satış Payı: %1,45)

BofA'nın En Çok Aldığı Hisseler



• YKBNK: Net +326,9 milyon TL (Maliyet: 35,28 TL | Alım Payı: %23,19)

• TCELL: Net +85,6 milyon TL (Maliyet: 89,09 TL | Alım Payı: %6,07)

• GARAN: Net +81,3 milyon TL (Maliyet: 126,59 TL | Alım Payı: %5,77)

• SELEC: Net +74,3 milyon TL (Maliyet: 70,92 TL | Alım Payı: %5,27)

• BIMAS: Net +42,8 milyon TL (Maliyet: 371,05 TL | Alım Payı: %3,04)

Özellikle ASELS ve EREGL paylarında yoğunlaşan sert yabancı satışı, endeksin 11.000 puan altındaki tutunma çabalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

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