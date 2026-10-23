Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının yenileme dönemlerini fırsat bilen siber dolandırıcılar, sigorta şirketlerini taklit ederek vatandaşları hedef alıyor. Siber güvenlik şirketi ESET, sahte SMS, telefon aramaları ve e-postalarla oluşturulan “poliçe iptali” ve “güncelleme” paniğine karşı uyarıda bulundu.

DOLANDIRICILAR SİGORTA ŞİRKETLERİNİ TAKLİT EDİYOR

Özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) poliçelerinin yenilendiği dönemlerde iletişim yoğunluğu artıyor. Sigorta şirketleri, acenteler ve aracı kurumlardan gelen reklamlar, e-postalar, SMS’ler ve telefon aramaları arasında dolandırıcılık girişimlerinin fark edilmesi zorlaşabiliyor.

Dolandırıcılar telefon, SMS, e-posta, WhatsApp ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişime geçebiliyor. Arama motorlarında veya sosyal medya platformlarında reklam yayımlayarak resmî görünümlü logolar ve sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini tanınmış sigorta şirketlerinin temsilcisi gibi gösterebiliyor.

“POLİÇENİZ İPTAL EDİLECEK” MESAJLARINA DİKKAT!

Dolandırıcıların vatandaşları kandırmak için kullandığı yaygın yöntemler arasında şu mesajlar yer alıyor:

Prim borcu bulunduğu ve ödeme yapılmazsa sağlık hizmetlerinden yararlanılamayacağı iddiası.

Sağlık hizmet bedeli veya prim iadesi tanımlandığı ve ödeme almak için bağlantıya tıklanması gerektiği yönündeki mesajlar.

Poliçe süresinin dolduğu ve yenileme için kişisel bilgilerin doğrulanması gerektiği uyarısı.

Mevcut sigorta teminatlarının değişeceği iddiası.

Yalnızca birkaç gün geçerli olduğu söylenen indirimli sigorta teklifleri.

e-Devlet, e-Nabız veya MHRS hesaplarının askıya alındığı ya da güncellenmesi gerektiği iddiası.

Kimlik bilgilerinin bir dolandırıcılık soruşturmasında kullanıldığı yönündeki korkutucu bildirimler.

KİŞİSEL BİLGİLER VE BANKA HESAPLARI TEHLİKEDE

ESET’in uyarısına göre dolandırıcılar, vatandaşları acele karar vermeye zorlamak için aciliyet ve fırsatı kaçırma korkusundan yararlanıyor. Gerçek poliçe yenileme tarihleri veya prim değişiklikleri gibi bilgiler de sahte mesajların inandırıcılığını artırmak için kullanılabiliyor.

Kendini sigorta şirketi çalışanı olarak tanıtan kişiler, T.C. kimlik numarasından e-Devlet parolasına kadar uzanan hassas bilgileri talep edebiliyor. Ele geçirilen bilgiler; banka hesaplarına erişim sağlamak, kişinin adına kredi veya kredi kartı başvurusu yapmak ya da yeni telefon hattı çıkarmak gibi amaçlarla kullanılabiliyor.

Dolandırıcılar ayrıca sahte poliçe satarak prim ödemelerini kendi hesaplarına yönlendirebiliyor, gerçek poliçelerde yetkisiz değişiklikler yapmaya veya kişi adına alınmamış sağlık hizmetleri için işlem gerçekleştirmeye çalışabiliyor.

SİGORTA DOLANDIRICILIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

ESET, sigorta yenileme dönemlerinde şüpheli iletişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Vatandaşların şu önlemleri alması öneriliyor:

Şüpheli aramalara karşı temkinli olun: Kişisel, finansal veya sağlık bilgilerinizi isteyen ve baskı yapan kişilere güvenmeyin.

Doğrulama kodlarını paylaşmayın: SGK, bankalar ve sigorta şirketleri telefon üzerinden e-Devlet parolanızı, kart parolanızı veya SMS doğrulama kodlarınızı istemez.

Bağlantılara tıklamayın: SMS, e-posta ve sosyal medya mesajlarındaki şüpheli bağlantılardan uzak durun.

İnternet adreslerini kontrol edin: Arama motorlarında en üstte çıkan reklamların her zaman resmî kurumlara ait olmayabileceğini unutmayın. Resmî sitelere doğrudan adres çubuğundan ulaşın.

Poliçenizi resmî kanallardan doğrulayın: Sağlık kayıtlarınızı e-Nabız, adınıza düzenlenen poliçeleri ise e-Devlet üzerinden kontrol edin.

Şirketi kendiniz arayın: Sizinle iletişime geçen kişinin yetkili olup olmadığını, ilgili sigorta şirketinin kendi bulduğunuz resmî telefon numarasından teyit edin.

Şüpheli bağlantı ve internet sitelerinin Siber Güvenlik Başkanlığına (siberguvenlik.gov.tr/ihbar), diğer şüpheli iletişimlerin ise adı kullanılan kuruma bildirilmesi öneriliyor.

DOLANDIRILDIYSANIZ HEMEN HAREKETE GEÇİN

Banka veya kart bilgilerini paylaşan kişilerin vakit kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçerek kartlarını kapattırması gerekiyor. e-Devlet parolasının paylaşılması durumunda parolanın değiştirilmesi, giriş kayıtlarının ve adınıza açılmış telefon hatlarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

Ayrıca emniyete veya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, adı kullanılan kurumun bilgilendirilmesi ve e-Devlet ile e-Nabız kayıtlarının olağan dışı işlemler açısından incelenmesi tavsiye ediliyor.

Dolandırıcılara verilmiş olabilecek diğer parolalar da değiştirilmeli. Kaybedilen parayı geri almayı vaat ederek yeniden ödeme isteyen kişilere karşı da dikkatli olunmalı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.