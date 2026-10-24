Fenerbahçe Kulübü'nün toplam yükümlülükleri 36 milyar 384 milyon TL olarak açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün 1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan mali raporuna göre kısa vadeli yükümlülükler 22 milyar 727 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükler ise 13 milyar 935 milyon TL oldu.

FENERBAHÇE'NİN BORÇ TABLOSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin raporu üyelerle paylaştı.

Vodina'nın açıkladığı rapora göre, 1 Haziran 2026 ile 31 Ağustos 2026 arasındaki dönemde kulübün kısa vadeli yükümlülükleri 22 milyar 727 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri ise 13 milyar 935 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

BİRİKMİŞ ÖZKAYNAK ZARARI 278 MİLYON TL

Açıklanan mali raporda Fenerbahçe'nin birikmiş özkaynak zararı 278 milyon TL olarak belirtildi. Kulübün toplam yükümlülükleri ise 36 milyar 384 milyon TL seviyesinde duyuruldu.

Böylece Fenerbahçe'nin mali tablosunda kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki ağırlığı öne çıktı.

FENER hisseleri haftalık bazda yüzde 13,45, aylık bazda yüzde 18,58 değer kaybetti. Kapanışı 2,06 TL’den yaptı.

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