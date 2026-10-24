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Bank of America'nın (BofA) 19-23 Ekim 2026 haftasında Borsa İstanbul'da en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.

Verilere göre kurumun net hacmi 1 milyar 818 milyon 188 bin 469 olarak kaydedildi. Alım tarafında Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) öne çıkarken, satış listesinde Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) ilk sırada yer aldı.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Oran Maliyet
YKBNK 58.670.253 %10,00 35,416 TL
ISCTR 41.252.824 %7,03 12,234 TL
SASA 39.575.511 %6,74 1,426 TL
MRGYO 23.297.548 %3,97 1,098 TL
SKBNK 19.157.629 %3,26 3,341 TL

Bank of America nın (BofA) haftalık alım satım listesi, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) 35,09 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. ENERY Enerji (ENERY) 28,47 milyon lotla ikinci, İhlas Holding (IHLAS) 23,60 milyon lotla üçüncü oldu.

Peker GYO (PEKGY) ve Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET) da BofA'nın haftalık net satış yaptığı ilk beş hisse arasında yer aldı.

Hisse Net lot Oran Maliyet
EREGL -35.094.975 %10,16 32,416 TL
ENERY -28.477.245 %8,25 12,881 TL
IHLAS -23.605.335 %6,84 0,793 TL
PEKGY -19.889.339 %5,76 1,292 TL
HRKET -10.952.041 %3,17 8,520 TL

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