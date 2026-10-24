Bank of America'nın (BofA) 19-23 Ekim 2026 haftasında Borsa İstanbul'da en fazla alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu.
Verilere göre kurumun net hacmi 1 milyar 818 milyon 188 bin 469 olarak kaydedildi. Alım tarafında Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) öne çıkarken, satış listesinde Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) ilk sırada yer aldı.
BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
|Hisse
|Net lot
|Oran
|Maliyet
|YKBNK
|58.670.253
|%10,00
|35,416 TL
|ISCTR
|41.252.824
|%7,03
|12,234 TL
|SASA
|39.575.511
|%6,74
|1,426 TL
|MRGYO
|23.297.548
|%3,97
|1,098 TL
|SKBNK
|19.157.629
|%3,26
|3,341 TL
Kaynak: ForInvest
BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) 35,09 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. ENERY Enerji (ENERY) 28,47 milyon lotla ikinci, İhlas Holding (IHLAS) 23,60 milyon lotla üçüncü oldu.
Peker GYO (PEKGY) ve Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET) da BofA'nın haftalık net satış yaptığı ilk beş hisse arasında yer aldı.
|Hisse
|Net lot
|Oran
|Maliyet
|EREGL
|-35.094.975
|%10,16
|32,416 TL
|ENERY
|-28.477.245
|%8,25
|12,881 TL
|IHLAS
|-23.605.335
|%6,84
|0,793 TL
|PEKGY
|-19.889.339
|%5,76
|1,292 TL
|HRKET
|-10.952.041
|%3,17
|8,520 TL
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