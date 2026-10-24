Verilere göre kurumun net hacmi 1 milyar 818 milyon 188 bin 469 olarak kaydedildi. Alım tarafında Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) öne çıkarken, satış listesinde Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) ilk sırada yer aldı.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Hisse Net lot Oran Maliyet YKBNK 58.670.253 %10,00 35,416 TL ISCTR 41.252.824 %7,03 12,234 TL SASA 39.575.511 %6,74 1,426 TL MRGYO 23.297.548 %3,97 1,098 TL SKBNK 19.157.629 %3,26 3,341 TL

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) 35,09 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. ENERY Enerji (ENERY) 28,47 milyon lotla ikinci, İhlas Holding (IHLAS) 23,60 milyon lotla üçüncü oldu.

Peker GYO (PEKGY) ve Hareket Proje Taşımacılığı (HRKET) da BofA'nın haftalık net satış yaptığı ilk beş hisse arasında yer aldı.

Hisse Net lot Oran Maliyet EREGL -35.094.975 %10,16 32,416 TL ENERY -28.477.245 %8,25 12,881 TL IHLAS -23.605.335 %6,84 0,793 TL PEKGY -19.889.339 %5,76 1,292 TL HRKET -10.952.041 %3,17 8,520 TL

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