22 Ekim 2026 Perşembe günü dolar ve euro alış satış fiyatları belli oldu. Dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler, güncel döviz fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

DOLAR VE EURO FİYATLARI 22 EKİM 2026

Saat 07.17 itibarıyla doların alış fiyatı 49,6214 TL, satış fiyatı ise 49,6305 TL olarak kaydedildi.

Aynı saat itibarıyla euronun alış fiyatı 55,8923 TL, satış fiyatı ise 55,9546 TL seviyesinde.

DÖVİZ PİYASALARINDA YÖNÜ NE BELİRLİYOR?

Küresel piyasalarda EUR/USD paritesi 1,1244 seviyesindeki temkinli yükselişini korurken, ABD Hazine tahvili getirilerindeki karışık seyir ve dolar endeksindeki hafif geri çekilmeler parite üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İç piyasada ise Orta Doğu kaynaklı enerji arzı endişeleri ve küresel enflasyon beklentileri döviz kurlarında yukarı yönlü baskıyı destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.