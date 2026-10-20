Yatırımcılar, birikim sahipleri ve iç piyasayı yakından takip eden vatandaşlar haftanın ikinci işlem gününde "Dolar bugün ne kadar?" ve "Euro kaç TL?" sorularının yanıtını arıyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikası kararları döviz kurları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

İşte serbest piyasada 20 Ekim 2026 sabahı itibarıyla anlık, canlı ve güncel dolar ile euro alış-satış fiyatlarında son durum.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ FİYATLARI! DOLAR VE EURO KAÇ TL?

20 Ekim 2026 Salı günü saat 07.29 itibarıyla döviz piyasasında oluşan alış ve satış fiyatları şöyle:

Dolar: Alış 49,5709 TL Satış 49,5800 TL

Euro: Alış 55,6992 TL Satış 55,7309 TL

İngiliz sterlini: Alış 66,1402 TL Satış 66,1483 TL

DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN GELİŞMELER

Analistler, uluslararası piyasalarda dolar endeksinin (DXY) 102 puana doğru toparlanmasının gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Avrupa'daki siyasi gelişmeler ve jeopolitik riskler ise Euro/TL ve parite üzerinde doğrudan belirleyici olmaya devam ediyor.