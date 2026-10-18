Döviz piyasasında hareketlilik sürerken dolar ve euro fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Türk lirası karşısında dolar ve euronun son durumu araştırılırken, "Dolar bugün kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?" ve "Dolar ve euro alış satış fiyatları kaç TL?" soruları yanıt arıyor. İşte 18 Ekim 2026 Pazar günü güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum.

DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI 18 EKİM

Sabah saatlerinde güncel döviz kurlarında alış satış fiyatları şöyle;

• Dolar Alış Fiyatı: 49,4782 TL

• Dolar Satış Fiyatı: 49,5524 TL

• Euro Alış Fiyatı: 55,6558 TL

• Euro Satış Fiyatı: 55,7660 TL

DÖVİZ KURLARINI ETKİLEYEN KRİTİK FAKTÖRLER NELER?

Uzmanlar, döviz kurlarında yaşanan anlık dalgalanmaların arkasında birden fazla küresel ve yerel etkenin olduğunu vurguluyor.

Döviz kurlarını etkileyen faktörler şöyle sıralanıyor;

• Merkez Bankalarının adımları: ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından atılan faiz adımları ile ECB Başkanı Lagarde'ın mali disiplin mesajları kurlar üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.

• Yurt İçi enflasyon ve beklentiler: Küresel kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings'in raporları kapsamında dolar/TL'nin 2026 yıl sonunda 51 TL seviyesine ulaşabileceğine yönelik tahminler, orta vadeli beklentileri şekillendiriyor.

• Arz-talep dengesi: İthalat-ihracat verileri, cari açık, turizm gelirleri ve yatırımcıların güvenli liman arayışları serbest piyasadaki makas aralığını doğrudan etkiliyor.