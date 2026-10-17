Bank of America, haftalık işlemlerinde 46 milyon 916 bin lot ISCTR alımı gerçekleştirdi. AKFYE 35 milyon 918 bin lotla ikinci sırada yer alırken, CANTE 16 milyon 815 bin lotla üçüncü oldu. ADESE ve YKBNK da kurumun en fazla net alım yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Satış tarafında ise SASA 97 milyon 899 bin lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. BTCIM 38 milyon 882 bin lotla ikinci sıraya yerleşirken, ZOREN 26 milyon 45 bin lotla üçüncü oldu. HDFGS ve GENIL de en fazla net satış yapılan hisseler arasında sıralandı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet ISCTR 46.916.681 %15,48 12,889 AKFYE 35.918.167 %11,85 3,924 CANTE 16.815.952 %5,55 1,058 ADESE 14.752.139 %4,87 0,575 YKBNK 14.169.273 %4,68 36,391 Diğer 174.428.009 %57,57 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet SASA -97.899.942 %15,64 1,881 BTCIM -38.882.905 %6,21 1,992 ZOREN -26.045.843 %4,16 1,643 HDFGS -21.841.532 %3,49 1,750 GENIL -21.141.408 %3,38 5,091 Diğer -420.079.821 %67,12 —

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