Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim 2026 haftasında İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen net alım ve satım işlemleri belli oldu.
Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim haftasında BIST 100 endeksi yüzde 4,44 değer kaybederek 11.721,72 puandan kapandı. Verilere göre alım tarafında ENTRA öne çıkarken, satış tarafında SYIECV ilk sırada yer aldı.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|ENTRA
|120.610.489
|%10,54
|4,281
|PEKGY
|40.599.972
|%3,55
|1,673
|ICIOK.V.BI…
|28.493.856
|%2,49
|0,010
|GAIKT.V.B…
|27.583.215
|%2,41
|0,010
|KTLEV
|26.333.546
|%2,30
|7,676
|Diğer
|901.043.785
|%78,72
|—
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse kodu
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet
|SYIECV
|-17.106.216
|%3,00
|0,020
|SYIEIV
|-16.600.717
|%2,91
|0,020
|AKFGY
|-12.451.197
|%2,19
|2,426
|SYIEHV
|-11.987.989
|%2,10
|0,027
|SYIDWV
|-11.338.219
|%1,99
|0,020
|Diğer
|-500.257.061
|%87,80
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