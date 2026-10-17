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Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim 2026 haftasında İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen net alım ve satım işlemleri belli oldu.

Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim haftasında BIST 100 endeksi yüzde 4,44 değer kaybederek 11.721,72 puandan kapandı. Verilere göre alım tarafında ENTRA öne çıkarken, satış tarafında SYIECV ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
ENTRA 120.610.489 %10,54 4,281
PEKGY 40.599.972 %3,55 1,673
ICIOK.V.BI… 28.493.856 %2,49 0,010
GAIKT.V.B… 27.583.215 %2,41 0,010
KTLEV 26.333.546 %2,30 7,676
Diğer 901.043.785 %78,72

İş Yatırım alıma geçti: ENTRA ilk sırada, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet
SYIECV -17.106.216 %3,00 0,020
SYIEIV -16.600.717 %2,91 0,020
AKFGY -12.451.197 %2,19 2,426
SYIEHV -11.987.989 %2,10 0,027
SYIDWV -11.338.219 %1,99 0,020
Diğer -500.257.061 %87,80

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

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