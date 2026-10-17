Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim haftasında BIST 100 endeksi yüzde 4,44 değer kaybederek 11.721,72 puandan kapandı. Verilere göre alım tarafında ENTRA öne çıkarken, satış tarafında SYIECV ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet ENTRA 120.610.489 %10,54 4,281 PEKGY 40.599.972 %3,55 1,673 ICIOK.V.BI… 28.493.856 %2,49 0,010 GAIKT.V.B… 27.583.215 %2,41 0,010 KTLEV 26.333.546 %2,30 7,676 Diğer 901.043.785 %78,72 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet SYIECV -17.106.216 %3,00 0,020 SYIEIV -16.600.717 %2,91 0,020 AKFGY -12.451.197 %2,19 2,426 SYIEHV -11.987.989 %2,10 0,027 SYIDWV -11.338.219 %1,99 0,020 Diğer -500.257.061 %87,80 —

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