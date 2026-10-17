Alım tarafında BTCIM, satış tarafında ise ISCTR ilk sırada yer aldı. Yapı Kredi Yatırım verilerine göre, haftanın en fazla net alım yapılan hissesi 17 milyon 137 bin lotla BTCIM oldu.

PEKGY 13 milyon 135 bin lotla ikinci, KTLEV ise 11 milyon 212 bin lotla üçüncü sırada yer aldı. QUAGR ve SOIMFV, net alım listesinde ilk beşi tamamladı.

Net satış tarafında ise ISCTR, 38 milyon 227 bin lotla ilk sırada yer aldı. GS​​RAY 20 milyon 271 bin lotla ikinci sırada bulunurken, ADESE ve SOIMAV yaklaşık 19,3 milyon lotluk net satışla öne çıktı. MARTI da 10 milyon 309 bin lotluk net satışla listenin beşinci sırasında yer aldı.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet BTCIM 17.137.143 %6,01 1,956 PEKGY 13.135.161 %4,61 1,945 KTLEV 11.212.594 %3,93 7,322 QUAGR 11.024.778 %3,87 1,779 SOIMFV 9.300.000 %3,26 0,020 Diğer 223.349.449 %78,32 —

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet ISCTR -38.227.743 %10,95 13,063 GSRAY -20.271.671 %5,81 0,794 ADESE -19.359.332 %5,54 0,597 SOIMAV -19.305.904 %5,53 0,021 MARTI -10.309.837 %2,95 1,804 Diğer -241.719.525 %69,22 —

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