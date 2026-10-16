Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Ünal, şirket paylarında 1 milyon 897 bin 892 lotluk alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, işlem sonrasında Ünal'ın şirket sermayesindeki pay ve oy haklarının yüzde 11,20 seviyesine ulaştığı belirtildi.

KAP açıklamasına göre İhsan Ünal, 16 Ekim 2026 tarihinde Mia Teknoloji paylarında 26,93 TL fiyat üzerinden 1 milyon 897 bin 892 lot alış işlemi yaptı.

Gerçekleştirilen işlemle birlikte Ünal'ın Mia Teknoloji A.Ş. sermayesindeki payları ve oy hakları 16 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 11,20 sınırına ulaştı.

MIATK HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Mia Teknoloji hisselerinde ise satış baskısı öne çıktı. MIATK payları, TSİ 17.06 itibarıyla yüzde 2,84 değer kaybıyla 26,70 TL'den işlem gördü.

Hissede haftalık kayıp yüzde 6,34'e ulaşırken aylık bazdaki değer kaybı yüzde 22,43 olarak kaydedildi.

Yönetici tarafından gerçekleştirilen yüksek tutarlı pay alımına karşın MIATK hisselerinin gün içinde ve daha geniş zaman dilimlerinde düşüş kaydetmesi dikkat çekti.

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