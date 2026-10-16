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MSCI'ın Türkiye piyasasına yönelik incelemeleri artırmasının ardından BIST 100 dolar bazında 235 seviyesine gerileyerek Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Borsa İstanbul'da satış baskısı, küresel endeks sağlayıcısı MSCI'ın Türkiye piyasasına yönelik açıklamalarının ardından derinleşti. Gün içinde yüzde 3'e ulaşan düşüşle BIST 100 endeksinin dolar bazındaki değeri 235 seviyesine geriledi. Böylece endeks, Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini test etti.

BIST 100 endeksi, Mayıs 2026'da dolar bazında 333 seviyesine kadar yükselmişti. Son gerilemeyle birlikte endeksin dolar bazındaki değeri, söz konusu zirvenin belirgin şekilde altına indi.

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MSCI, TÜRKİYE HİSSELERİNE YÖNELİK İNCELEMELERİNİ ARTIRDI

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'deki fon sektöründe yaşanan gelişmelerin ardından ülkenin hisse senedi piyasasına yönelik incelemelerini artırdı.

MSCI, Türkiye hisselerine ilişkin belirli endeks değişikliklerini derhal geçerli olmak üzere ve yeni bir duyuru yapılana kadar dondurduğunu açıkladı. Kararın arkasında, bazı küçük halka açık şirketlerle bağlantılı fon varlıklarını kapsayan olası koordineli işlemlere ilişkin endişelerin bulunduğu belirtildi.

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MSCI TÜRKİYE İÇİN EK ÖNLEMLERİ GÜNDEME ALDI

MSCI, Haziran 2027'ye kadar söz konusu endişelerin giderilmesi konusunda yeterli ilerleme sağlanamaması halinde ek önlemleri değerlendirebileceğini bildirdi.

Bu kapsamda, MSCI Türkiye Endekslerinin gelişmekte olan piyasalar kategorisinden sınır piyasa veya bağımsız piyasa kategorisine olası geçişine ilişkin bir istişare sürecinin başlatılması da seçenekler arasında yer alıyor.

MSCI'ın açıklaması, Türkiye piyasasının küresel endekslerdeki konumuna ilişkin tartışmaları gündeme taşırken, Borsa İstanbul'daki satış baskısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

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