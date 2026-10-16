Haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başlayan Borsa İstanbul'da düşüş derinleşiyor.

Dün günü yüzde 0,40 kayıpla 12.070,17 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 16 Ekim Cuma gününe yüzde 1,44 düşüşle 11.896,08 puandan giriş yapmıştı.

Gün ortasına doğru artan satış baskısıyla birlikte endeksteki kayıp yüzde 3’ü aşarak saat 13:05 itibarıyla 11.669 puan seviyesine kadar geriledi.

BOFA’NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Saat 13:05 itibarıyla Bank of America’nın gün içi satışlarında perakende ve sanayi devleri ilk sıralarda yer aldı:

• BIMAS: -627,07 milyon TL net satım (%26,30 pay, 386,01 TL maliyet)

• TUPRS: -276,73 milyon TL net satım (%11,61 pay, 372,26 TL maliyet)

• KCHOL: -190,69 milyon TL net satım (%8,00 pay, 204,92 TL maliyet)

• SAHOL: -121,80 milyon TL net satım (%5,11 pay, 83,63 TL maliyet)

• TRALT: -116,65 milyon TL net satım (%4,89 pay, 41,62 TL maliyet)

• Diğer Hisseler: -1,05 milyar TL (%44,09 pay)

SERT SATIŞA RAĞMEN BOFA’NIN ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Endeksteki genel geri çekilmeye ve yüklü net satış pozisyonuna rağmen BofA’nın bazı hisse senetlerinde pozitif ayrışarak net alım tarafında yer alması dikkat çekti:

• THYAO: +224,08 milyon TL net alım (%19,90 pay, 273,42 TL maliyet)

• MGROS: +69,04 milyon TL net alım (%6,13 pay, 458,98 TL maliyet)

• ENKAI: +51,71 milyon TL net alım (%4,59 pay, 76,48 TL maliyet)

• TAVHL: +33,43 milyon TL net alım (%2,97 pay, 266,48 TL maliyet)

• PEKGY: +22,20 milyon TL net alım (%1,97 pay, 1,13 TL maliyet)

• Diğer Hisseler: +725,44 milyon TL (%64,43 pay)

Günün ikinci yarısına girilirken yoğun yabancı satışı ve BofA kaynaklı para çıkışı endeksteki aşağı yönlü baskıyı artırmaya devam ediyor.

Analistler, 11.600 ve 11.500 seviyelerinin teknik olarak önemli alt destekler olarak izleneceğini, olası tepki alımlarında ise 11.800 ve 12.000 seviyelerinin yeniden direnç konumuna geldiğini belirtiyor.

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