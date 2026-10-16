Güne yüzde 1,44 kayıpla 11.896 puandan başlayan BIST 100 endeksinde, ilerleyen saatlerde satışların derinleşmesiyle kayıplar yüzde 3'ü aştı. Ağırlıklı sektörlerde de sert kayıplar görüldü:

• Bankacılık Endeksi: Güne yüzde 1,48 kayıpla başladıktan sonra saat 11.26 itibarıyla kayıplarını yüzde 1,97'ye taşıdı.

• Holding Endeksi: Açılıştaki yüzde 1,42'lik düşüşün ardından kayıp oranı yüzde 3,12 seviyesine ulaştı.

Teknik analistler, BIST 100 endeksinde aşağı yönlü hareketin devamı halinde 11.800 ve 11.700 seviyelerinin ana destek, olası tepki alımlarında ise 12.000 ve 12.100 puan seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.

MSCI ŞOKU VE GÖZLERİN ÇEVRİLDİĞİ S&P KARARI

Piyasadaki sert düşüşün ana tetikleyicisi, MSCI'ın Türk hisse senetlerindeki kısıtlama kararı oldu. Kurum, denetim ve düzenleme alanlarında Haziran 2027'ye kadar somut ilerleme sağlanamaması halinde Türkiye'nin "Gelişmekte Olan Piyasa" (Emerging Market) statüsünden "Sınır Piyasa" veya "Bağımsız Piyasa" konumuna düşürülebileceği uyarısında bulundu.

Piyasalar, MSCI baskısını hissederken bir yandan da akşam kapanışın ardından açıklanması beklenen S&P Global Ratings değerlendirmesine kilitlendi. Piyasa beklentisi, S&P'nin Türkiye'nin "BB-" olan kredi notunu ve "durağan" görünümünü koruyacağı yönünde.

HİSSE BAZINDA PARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI HIZLANDI

Gün içi işlemlerde satıcılı seyrin hâkim olduğu Borsa İstanbul'da, saat 11:30 itibarıyla hisse bazlı para giriş ve çıkışları şöyle şekillendi:

En Çok Para Çıkışı Yaşanan Hisseler



Piyasadaki satış dalgasında en yüksek para çıkışı, taban seviyesine yakın seyreden ASTOR ve perakende devi BIMAS paylarında görüldü:

• ASTOR: -306,21 milyon TL (yüzde -9,99 düşüşle 164,90 TL)

• BIMAS: -166,20 milyon TL (yüzde -3,80 düşüşle 386,25 TL)

• KCHOL: -147,60 milyon TL (yüzde -2,94 düşüşle 204,70 TL)

• TRALT: -54,46 milyon TL (yüzde -2,71 düşüşle 41,70 TL)

• GARAN: -46,02 milyon TL (yüzde -1,72 düşüşle 131,60 TL)

• EKGYO: -37,67 milyon TL (yüzde -3,18 düşüşle 19,17 TL)

• MGROS: -25,28 milyon TL (yüzde -2,98 düşüşle 456,00 TL)

• ASELS: -22,73 milyon TL (yüzde -2,56 düşüşle 342,00 TL)

Para Girişine Rağmen Düşüşü Engelleyemeyen Hisseler



Endeksteki genel satış baskısı nedeniyle, net para girişi kaydedilen hisselerde dahi fiyatların eksi bölgede kalması dikkat çekti:

• THYAO: +182,86 milyon TL net giriş (yüzde -0,99 düşüşle 274,00 TL)

• AKBNK: +60,60 milyon TL net giriş (yüzde -1,54 düşüşle 66,95 TL)

• YKBNK: +30,22 milyon TL net giriş (yüzde -1,43 düşüşle 35,78 TL)

• ENKAI: +21,46 milyon TL net giriş (yüzde -1,35 düşüşle 76,75 TL)

• PGSUS: +19,57 milyon TL net giriş (yüzde -1,47 düşüşle 127,50 TL)

• SASA: +18,80 milyon TL net giriş (yüzde -3,91 düşüşle 1,72 TL)

• ENERY: +16,57 milyon TL net giriş (yüzde -2,48 düşüşle 14,14 TL)

• PETKM: +14,05 milyon TL net giriş (yüzde -2,85 düşüşle 19,76 TL)

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