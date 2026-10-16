Borsa İstanbul’da satış baskısı etkisini artırdı. Endekste değer kaybı yüzde 3'ü geçerken en çok yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
BIST 100 endeksi, saat 12.00 itibarıyla yüzde 3,18 değer kaybederek 11.684 puandan işlem gördü. Endeksteki sert düşüşe rağmen bazı hisseler pozitif ayrışırken, çok sayıda hisse senedinde tabana yakın kayıplar görüldü.
BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse kodu
|Şirket
|Son fiyat (TL)
|Değişim
|GUNGD
|Gündoğdu Gıda
|82,55
|%9,99
|HEDEF
|Hedef Holding
|22,06
|%9,97
|TMPOL
|Temapol Polimer
|155,70
|%9,96
|ICUGS
|ICU Girişim
|1,45
|%9,85
|EDATA
|E-Data Teknoloji
|4,47
|%9,83
|BEGYO
|Batı Ege GYO
|4,16
|%9,76
|IZFAS
|İzmir Fırça
|21,92
|%7,03
|UNLU
|Ünlü Yatırım Holding
|10,02
|%6,82
|SUMAS
|Sumaş Suni Tahta
|242,00
|%5,49
|RTALB
|RTA Laboratuvarları
|2,38
|%4,39
BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse kodu
|Şirket
|Son fiyat (TL)
|Değişim
|SKYLP
|Skyalp Finansal Teknolojiler
|69,30
|%-10,00
|BURVA
|Burçelik Vana
|362,50
|%-9,99
|IEYHO
|Işıklar Enerji ve Yapı Holding
|20,54
|%-9,99
|DSTKF
|Destek Finans Faktoring
|242,80
|%-9,99
|ASTOR
|Astor Enerji
|164,90
|%-9,99
|TRHOL
|Tera Finansal Yatırımlar
|401,00
|%-9,99
|GRTHO
|Graintürk Holding
|72,10
|%-9,99
|ALKLC
|Altınkılıç Gıda
|46,36
|%-9,98
|LYDHO
|Lydia Holding
|36,62
|%-9,98
|TERA
|Tera Yatırım Menkul Değerler
|22,20
|%-9,98
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