BIST 100 endeksi, saat 12.00 itibarıyla yüzde 3,18 değer kaybederek 11.684 puandan işlem gördü. Endeksteki sert düşüşe rağmen bazı hisseler pozitif ayrışırken, çok sayıda hisse senedinde tabana yakın kayıplar görüldü.

BORSADA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse kodu Şirket Son fiyat (TL) Değişim GUNGD Gündoğdu Gıda 82,55 %9,99 HEDEF Hedef Holding 22,06 %9,97 TMPOL Temapol Polimer 155,70 %9,96 ICUGS ICU Girişim 1,45 %9,85 EDATA E-Data Teknoloji 4,47 %9,83 BEGYO Batı Ege GYO 4,16 %9,76 IZFAS İzmir Fırça 21,92 %7,03 UNLU Ünlü Yatırım Holding 10,02 %6,82 SUMAS Sumaş Suni Tahta 242,00 %5,49 RTALB RTA Laboratuvarları 2,38 %4,39

BORSADA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse kodu Şirket Son fiyat (TL) Değişim SKYLP Skyalp Finansal Teknolojiler 69,30 %-10,00 BURVA Burçelik Vana 362,50 %-9,99 IEYHO Işıklar Enerji ve Yapı Holding 20,54 %-9,99 DSTKF Destek Finans Faktoring 242,80 %-9,99 ASTOR Astor Enerji 164,90 %-9,99 TRHOL Tera Finansal Yatırımlar 401,00 %-9,99 GRTHO Graintürk Holding 72,10 %-9,99 ALKLC Altınkılıç Gıda 46,36 %-9,98 LYDHO Lydia Holding 36,62 %-9,98 TERA Tera Yatırım Menkul Değerler 22,20 %-9,98

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