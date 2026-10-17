Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim haftasında halka açık 3 şirket, temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Atlantis Yatırım Holding ve Tuğçelik Alüminyum temettü dağıtmama kararı alırken Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi, hisse başına ödenecek temettü tutarını ve ödeme tarihini açıkladı.

HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ KARARI ALDI?

12-16 Ekim haftasında temettü kararlarını duyuran şirketler ve açıklamaları şöyle:

12 Ekim Pazartesi: Atlantis Yatırım Holding (ATSYH)

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH), yönetim kurulu kararı kapsamında temettü dağıtmayacağını açıkladı. Şirketin hisse başına brüt ve net temettü ödemesi bulunmuyor.

13 Ekim Salı: Tuğçelik Alüminyum (TUCLK)

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) de yönetim kurulu kararıyla temettü dağıtmama yönünde karar aldı. Bu kapsamda hisse başına brüt ve net temettü tutarı açıklanmadı.

15 Ekim Perşembe: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya (SUMAS)

Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS), temettü ödeme tarihini açıkladı. Şirketin duyurusuna göre hisse başına 2,1688837 TL brüt, 1,8435511 TL net temettü ödemesi yapılacak.

SUMAS temettü ödemesinin 7 Aralık tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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