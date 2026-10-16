Borsa İstanbul’da Bank of America’nın (BofA) alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Satışa geçen kurum ZOREN'i elden çıkardı.
Borsa İstanbul’da 16 Ekim 2026 Cuma günü Bank of America’nın (BofA) alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi eksi 1 milyar 723 milyon 134 bin 322 lot olarak kaydedildi.
EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER
Bank of America’nın alım tarafında AKFYE ilk sırada yer aldı. SASA ve PEKGY de kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında öne çıktı.
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|AKFYE
|37.299.948
|17,10
|3,918
|SASA
|19.307.341
|8,85
|1,713
|PEKGY
|16.198.693
|7,42
|1,091
|ICUGS
|13.111.182
|6,01
|1,398
|CANTE
|10.601.663
|4,86
|1,017
|Diğer
|121.661.134
|55,76
|—
EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER
Satış tarafında ise ZOREN ilk sırada bulunurken ISCTR ve ENERY onu takip etti. YKBNK ve MARTI da kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.
|Hisse
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|ZOREN
|-22.198.177
|13,33
|1,619
|ISCTR
|-9.777.182
|5,87
|12,81
|ENERY
|-7.070.704
|4,25
|14,015
|YKBNK
|-6.809.116
|4,09
|35,633
|MARTI
|-6.211.350
|3,73
|1,62
|Diğer
|-114.450.073
|68,73
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