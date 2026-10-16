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Borsa İstanbul’da Bank of America’nın (BofA) alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Satışa geçen kurum ZOREN'i elden çıkardı.

Borsa İstanbul’da 16 Ekim 2026 Cuma günü Bank of America’nın (BofA) alım ve satım yaptığı hisseler belli oldu. Gün sonu verilerine göre kurumun net hacmi eksi 1 milyar 723 milyon 134 bin 322 lot olarak kaydedildi.

EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Bank of America’nın alım tarafında AKFYE ilk sırada yer aldı. SASA ve PEKGY de kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler arasında öne çıktı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL)
AKFYE 37.299.948 17,10 3,918
SASA 19.307.341 8,85 1,713
PEKGY 16.198.693 7,42 1,091
ICUGS 13.111.182 6,01 1,398
CANTE 10.601.663 4,86 1,017
Diğer 121.661.134 55,76

Bank of America’nın (BofA) alım satım listesi: ZOREN i elden çıkardı, Görsel 1

EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise ZOREN ilk sırada bulunurken ISCTR ve ENERY onu takip etti. YKBNK ve MARTI da kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler arasında yer aldı.

Hisse Net lot Pay (%) Maliyet (TL)
ZOREN -22.198.177 13,33 1,619
ISCTR -9.777.182 5,87 12,81
ENERY -7.070.704 4,25 14,015
YKBNK -6.809.116 4,09 35,633
MARTI -6.211.350 3,73 1,62
Diğer -114.450.073 68,73

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