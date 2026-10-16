Aracı kurum dağılımı verilerinde alım tarafında Yapı Kredi Bankası (YKBNK), İş Bankası (ISCTR) ve CVK Maden (CVKMD) öne çıkarken satış tarafında farklı hisselerde yoğunlaşma görüldü.

Paylaşılan ekran görüntüsündeki verilere göre İş Yatırım'ın net hacmi 2 milyar 144 milyon 637 bin 75 olarak gösterildi.

EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

İş Yatırım'ın alım tarafındaki ilk beş hisse arasında YKBNK, ISCTR, CVKMD, TURSG ve ADESE yer aldı. En yüksek net lot alımı 11 milyon 411 bin 505 lotla YKBNK hisselerinde gerçekleşti.

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet YKBNK 11.411.505 5,63 35,578 ISCTR 9.448.060 4,66 12,874 CVKMD 8.413.279 4,15 12,351 TURSG 7.810.078 3,85 4,928 ADESE 5.786.287 2,85 0,542 Diğer 159.900.667 78,86 —

EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ise SOIMFV, SOIMLV, SEIFRV, SYIEHV ve FRIOKV kodlu varlıklar ilk beş sırada yer aldı. En yüksek net satış 8 milyon 700 bin lotla SOIMFV'de görüldü.

Hisse kodu Net lot Oran (%) Maliyet SOIMFV -8.700.000 3,94 0,02 SOIMLV -7.200.001 3,26 0,03 SEIFRV -6.606.134 2,99 0,029 SYIEHV -6.305.342 2,85 0,02 FRIOKV -5.434.391 2,46 0,01 Diğer -186.837.856 84,51 —

Satış tarafında SOIMFV 8 milyon 700 bin lotla ilk sırada bulunurken SOIMLV 7 milyon 200 bin 1 lotla ikinci sıraya yerleşti. SEIFRV, SYIEHV ve FRIOKV de en fazla net satış yapılan varlıklar arasında yer aldı.

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