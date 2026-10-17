16 Eylül’de gündeme gelen fon krizi, Borsa İstanbul’da bazı sektör endeksleri ve hisseler üzerinde baskı oluşturdu. Sert düşüşlerin yaşandığı endekslerden biri de XHARZ oldu. 16 Eylül’de 443 bin 542 puanı gören endeks, 16 Ekim itibarıyla 161 bin 437 puana geriledi.

Kaynak: Fintables

XHARZ endeksinde haftalık kayıp yüzde 17,28’e ulaşırken aylık değer kaybı yüzde 60,02 olarak kaydedildi. Böylece endeks, yaklaşık bir aylık süreçte önemli ölçüde geriledi.

XHARZ ENDEKSİNDE YER ALAN HİSSELERDE SON DURUM

Endekste yer alan bazı hisselerde de haftalık bazda sert düşüşler görüldü. Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF), Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK), Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) ve Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. (ARMDG) haftayı kayıpla tamamladı.

DSTKF’de aylık kayıp yüzde 90’ı aştı. Destek Finans Faktoring hisseleri haftalık bazda yüzde 40,85 gerileyerek 242,80 TL’den kapanış yaptı.

Akfen İnşaat (AKFIS) hisseleri haftalık yüzde 20,13 değer kaybederek 14,24 TL’ye geriledi. Gülermak (GLRMK) hisselerinde haftalık kayıp yüzde 7,36 olurken hisse 127,10 TL’den kapandı.

Kardemir Çelik (KARCL) hisseleri haftalık bazda yüzde 27,17 düşüşle 38,20 TL’ye gerilerken, Armada Gıda (ARMDG) hisseleri yüzde 14,67 kayıpla 110,50 TL’den haftayı tamamladı.

Hisse kodu Şirket Haftalık değişim Kapanış fiyatı DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. -%40,85 242,80 TL KARCL Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. -%27,17 38,20 TL AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. -%20,13 14,24 TL ARMDG Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. -%14,67 110,50 TL GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. -%7,36 127,10 TL

Fon krizinin ardından endekste ve bazı hisselerde görülen sert düşüşler yatırımcıların gündeminde yer alırken, piyasalardaki gelişmeler yakından izleniyor.

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