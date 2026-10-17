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Borsa İstanbul’da fon krizi sonrası 71 hisse son bir ayda yüzde 50’den fazla değer kaybetti. 10 hissede yüzde 90'dan fazla düşüş görüldü.

Borsa İstanbul’da 16 Eylül 2026’da gündeme gelen fon krizi sonrasında bazı hisselerde sert değer kayıpları yaşandı. Son bir aylık dönemde yüzde 50’nin üzerinde düşüş yaşayan hisse sayısı 71’e ulaşırken, 10 hisse yüzde 90’dan fazla değer kaybetti. 23 hissede ise kayıp yüzde 80’i aştı.

Fon krizinin ardından yatırımcıların yakından takip ettiği hisselerdeki düşüşler dikkat çekti. Özellikle tasfiye edilmesi kararlaştırılan fonların yatırım yaptığı hisselerde derin kayıplar görüldü.

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SON BİR AYDA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son bir aylık performans verilerine göre en fazla değer kaybeden hisse TRHOL oldu. TRHOL yüzde 91,09 düşüşle ilk sırada yer alırken, ALKLC, ANELE ve BIGEN hisseleri yüzde 91,08 kayıpla öne çıktı.

DSTKF, IEYHO ve OZATD hisselerinde de yüzde 91’in üzerinde kayıp yaşandı. TEHOL yüzde 91,05, RALYH yüzde 90,87 ve TERA yüzde 90,09 değer kaybetti.

Böylece son bir ayda 10 hissenin kaybı yüzde 90 seviyesini aşarken, yatırımcıların karşı karşıya kaldığı sert fiyat hareketleri piyasalarda gündem oldu.

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YÜZDE 50’DEN FAZLA DÜŞEN 71 HİSSE

Son bir aylık dönemde yüzde 50’den fazla değer kaybeden hisseler ve kayıp oranları şöyle:

Sıra Hisse kodu Son 1 aylık değişim
1 TRHOL -%91,09
2 ALKLC -%91,08
3 ANELE -%91,08
4 BIGEN -%91,08
5 DSTKF -%91,07
6 IEYHO -%91,07
7 OZATD -%91,07
8 TEHOL -%91,05
9 RALYH -%90,87
10 TERA -%90,09
11 GUNDG -%88,75
12 PEKGY -%88,72
13 ODINE -%87,83
14 MANAS -%87,29
15 BIGTK -%86,51
16 SVGYO -%84,50
17 KARCL -%83,61
18 KUYAS -%83,27
19 PRZMA -%82,63
20 ISVEA -%82,54
21 DUNYH -%81,55
22 KTLEV -%80,98
23 BINBN -%80,14
24 UFUK -%79,01
25 MAGEN -%76,92
26 TKNKA -%76,27
27 SELEC -%75,80
28 EDATA -%72,41
29 MMCAS -%72,38
30 LYDHO -%71,39
31 ESCAR -%70,97
32 BSOKE -%70,58
33 DOGUB -%69,95
34 IHAAS -%69,56
35 GRTHO -%67,27
36 TDGYO -%66,41
37 USAK -%65,52
38 KAPLM -%64,36
39 AHSGY -%63,59
40 DAPGM -%62,89
41 LIDER -%62,65
42 KLRHO -%61,75
43 OZRDN -%61,75
44 ATATR -%60,96
45 GIPTA -%60,90
46 BULGS -%59,56
47 HATSN -%59,33
48 IZFAS -%59,18
49 SEGMN -%58,02
50 ICUGS -%57,48
51 CEMZY -%57,12
52 SEKUR -%56,87
53 SARAE -%56,31
54 SKYLP -%56,14
55 CATES -%55,24
56 LYDYE -%55,20
57 PATEK -%53,82
58 GENIL -%53,60
59 YKSLN -%52,56
60 BINHO -%52,44
61 RUZYE -%52,41
62 DITAS -%52,12
63 GATEG -%51,84
64 KUVVA -%51,50
65 ISKPL -%51,39
66 SANFM -%51,05
67 INFO -%50,83
68 DURKN -%50,56
69 GZNMI -%50,34
70 FZLGY -%50,26
71 PASEU -%50,23

Kaynak: Fintables

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