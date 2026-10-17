12-16 Ekim haftasında finansal piyasalarda farklı yönlerde hareketler yaşandı. Borsa İstanbul haftayı yüzde 4,44 düşüşle tamamlarken dolar, euro değer kazandı. Gümüş fiyatları ve Bitcoin ise haftanın kaybettiren yatırım araçları arasında yer aldı.

BORSA İSTANBUL HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 12-16 Ekim haftasında yüzde 4,44 değer kaybederek 11.721,72 puandan kapandı. Endeks, haftanın öne çıkan kayıplarından birini yaşadı.

Döviz piyasasında ise yukarı yönlü hareket görüldü. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,50 yükselerek 49,52 TL’ye, euro/TL ise yüzde 0,84 artışla 55,69 TL’ye çıktı.

ALTIN FİYATLARINDA FARKLI SEYİR

Altın piyasasında haftalık performans ons ve gram altın tarafında ayrıştı. Ons altın yüzde 0,69'luk düşüş ile 4.165,40 dolara gerilerken gram altın ise 0,36'lık düşüş ile 6.631,20 TL’den haftayı tamamladı.

GÜMÜŞ VE BİTCOİN DEĞER KAYBETTİ

Gümüş fiyatları haftanın en fazla düşüş yaşayan yatırım araçları arasında yer aldı. Gram gümüş yüzde 5,96 değer kaybederek 90,74 TL’ye, ons gümüş de yüzde 5,96 düşüşle 56,99 dolara geriledi.

Kripto para piyasasında da Bitcoin’de düşüş görüldü. Bitcoin, haftalık bazda yüzde 6,25 değer kaybederek 81.707 dolar seviyesinde işlem gördü.

12-16 EKİM HAFTASINDA YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

BIST 100: Yüzde 4,44 düşüş – 11.721,72 puan

Dolar/TL: Yüzde 0,50 yükseliş – 49,52 TL

Euro/TL: Yüzde 0,84 yükseliş – 55,69 TL

Ons altın: Yüzde 0,69 düşüş – 4.165,40 dolar

Gram altın: Yüzde 0,36 düşüş – 6.631,29 TL

Gram gümüş: Yüzde 5,96 düşüş – 90,74 TL

Ons gümüş: Yüzde 5,96 düşüş – 56,99 dolar

Bitcoin: Yüzde 6,25 düşüş – 81.707 dolardan işlem görüyor

Haftalık verilere göre dolar, euro ve gram altın yatırımcısına kazandırırken Borsa İstanbul, gümüş ve Bitcoin değer kaybetti. Bu performanslar 12-16 Ekim haftasına ilişkin değişimleri yansıtıyor; geçmiş getiriler gelecek dönem performansının göstergesi değil.

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