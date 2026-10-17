Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 2,89 yükselen AKFYE olurken, en sert düşüş yüzde 26,32 ile BINHO’da görüldü.

Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim haftasında hisse bazlı hareketlilik öne çıktı. BIST 100 endeksi hafta boyunca 11.653,38 puan ile 12.291,17 puan arasında işlem gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,44 düşüşle 11.721,72 puandan tamamladı.

Endeksteki gerilemeye karşın bazı hisseler haftayı yükselişle kapatırken, özellikle en çok değer kaybeden hisselerde çift haneli düşüşler yaşandı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

12-16 Ekim haftasında BIST 100 endeksinde en fazla yükselen hisse, yüzde 2,89 değer kazanan Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) oldu.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) yüzde 2,57 yükselişle ikinci sırada yer alırken, Sabancı Holding (SAHOL) yüzde 2,16 artışla haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi oldu.

Bankacılık hisselerinden Türkiye İş Bankası (ISCTR) yüzde 1,74, Garanti BBVA (GARAN) ise yüzde 1,70 değer kazandı.

Haftanın en çok kazandıran 5 hissesi şöyle:

Hisse Haftalık değişim AKFYE %2,89 ENTRA %2,57 SAHOL %2,16 ISCTR %1,74 GARAN %1,70

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Borsa İstanbul’da haftanın en sert düşüşü 1000 Yatırımlar Holding (BINHO) hissesinde yaşandı. BINHO, yüzde 26,32 değer kaybederek haftanın en çok düşen hissesi oldu.

Tekfen Holding (TKFEN) yüzde 23,77 düşüşle ikinci sırada yer alırken, Astor Enerji (ASTOR) yüzde 18,40 geriledi. Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR) yüzde 16,34, CW Enerji (CWENE) ise yüzde 15,05 değer kaybetti.

Haftanın en çok kaybettiren 5 hissesi şöyle:

Hisse Haftalık değişim BINHO %-26,32 TKFEN %-23,77 ASTOR %-18,40 KATMR %-16,34 CWENE %-15,05

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.