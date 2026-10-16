Hedef Holding (HEDEF) hisseleri, fon soruşturması sürecinde yaşanan sert düşüşlerin ardından yeniden yükselişe geçti. Ağustos ayında 396 TL seviyesini gören hisseler, fon krizinin gündeme geldiği eylül ayında 8,54 TL'ye kadar geriledi.

Ekim ayında toparlanma eğilimi gösteren HEDEF, 16 Ekim 2026 Cuma gününü yüzde 9,97 yükselişle 22,06 TL'den tamamladı.

Hedef Holding hisseleri, Ağustos ayında gördüğü 396 TL zirvesinden 22,06 TL'ye gerileyerek yaklaşık yüzde 94,43 değer kaybetti.

Hedef Holding'in finans sektöründeki önemli faaliyet alanlarından biri olan Hedef Portföy'ün de gündeme geldiği fon soruşturması kapsamında, Hedef Holding yöneticileri Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp tutuklanmıştı. Süreç kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hedef Yatırım Bankası'nın haklarını devralmıştı.

Kaynak: Investing

HEDEF HİSSELERİ 8,54 TL'DEN 22,06 TL'YE YÜKSELDİ

HEDEF hisseleri ağustos ayında 396 TL seviyesine kadar yükselmiş, ardından düşüşe geçmişti. Fon krizinin 15 Eylül'de gündeme gelmesiyle hisselerdeki gerileme hızlandı ve fiyat 25,52 TL'den 8,54 TL'ye kadar indi.

2 Ekim 2026'da 8,84 TL seviyesinde bulunan HEDEF, sonraki günlerde yükseliş kaydetti. Hisse, 16 Ekim'de yüzde 9,97 prim yaparak 22,06 TL'ye ulaştı.

Son yükselişe rağmen hisselerdeki kayıplar daha uzun vadeli performansta etkisini koruyor. HEDEF'in aylık kaybı yüzde 7,62, üç aylık kaybı ise yüzde 88,56 olarak gerçekleşti. Son beş işlem günündeki yükseliş yüzde 69,95'e ulaştı.

HEDEF HİSSELERİNDE İLK 5 ALICI VE SATICI BELLİ OLDU

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL) A1 257.272 22,50 22,05 KUZEY 244.475 21,38 22,069 ATA 205.375 17,96 22,084 İNFO 145.641 12,74 22,072 MİDAS 88.582 7,75 22,017 Diğer 202.138 17,68 —

Kaynak: ForInvest

HEDEF HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Aracı kurum Net lot Oran (%) Maliyet (TL) DENİZ -385.700 33,73 22,085 VAKIF -328.764 28,75 22,046 ZİRAAT -126.362 11,05 22,026 YAPI KREDİ -85.332 7,46 22,069 ŞEKER -61.413 5,37 22,038 Diğer -155.912 13,63 —

Fon soruşturması sonrasında sert değer kaybı yaşayan hissede son beş işlem gününde görülen yüzde 69,95'lik yükseliş dikkat çekerken, üç aylık kaybın yüzde 88,56 seviyesinde bulunması uzun vadeli düşüşün boyutunu gösterdi.

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