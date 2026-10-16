İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan şirket; bazı yöneticileri ve ana ortakları hakkında adli tedbir kararları bulunduğunu doğrulamış ancak şirket tüzel kişiliğine yönelik herhangi bir tedbir ya da faaliyet kısıtlaması olmadığını ve operasyonların kesintisiz sürdüğünü bildirmişti.

Bugün yeni bir bildirim gelmemesine rağmen EDATA, kırmızıya bürünen piyasadan pozitif ayrışarak tavan kilitledi.

EDATA YÜZDE 9,83 PRİMLE TAVANA YÜKSELDİ

Güne 4,35 TL seviyesinden başlayan EDATA payları, gelen alımların etkisiyle günlük yüzde 9,83 artış kaydederek 4,47 TL tavan seviyesine ulaştı.

Gün içi işlem hacmi 25,44 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, hisse sert düşüş serisinin ardından tepki alımlarıyla tavan olan sınırlı sayıda hisseden biri oldu.

ALIM TARAFINDA ATA, İNFO VE BOFA DİKKAT ÇEKTİ

Saat 14:39 itibarıyla EDATA paylarındaki tavan hareketinde ilk 5 aracı kurumun net alımlardaki baskınlığı göz doldurdu. İlk 5 kurumun toplam net alımı 2.667.172 lot ile alımların yüzde 94,047’sini oluşturdu.

Alım tarafında öne çıkan aracı kurumlar ve net lot dağılımları şu şekilde sıralandı:

• Ata Yatırım: 978.869 net lot alımla toplam dağılımın yüzde 34,516’sını üstlendi (Ortalama maliyet: 4,470 TL).

• İnfo Yatırım: 551.608 net lot alımla yüzde 19,450 pay aldı (Ortalama maliyet: 4,476 TL).

• Bank of America (BofA): 451.169 net lot alımla yüzde 15,909 pay topladı (Ortalama maliyet: 4,321 TL).

• Ünlü Menkul: 386.754 net lot alımla yüzde 13,637 pay edindi (Ortalama maliyet: 4,312 TL).

• Alnus Yatırım: 298.772 net lot alımla yüzde 10,535 pay aldı (Ortalama maliyet: 4,497 TL).

Diğer kurumların net alım payı ise 168.813 lot ile yalnızca yüzde 5,953 seviyesinde kaldı.

Adli tedbir haberlerinin gölgesindeki hissede kurumsal ve yabancı kanaldan gelen bu agresif alımların seyri piyasa tarafından yakından takip ediliyor.

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