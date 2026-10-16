2024 yılı sonunda 217 olan çalışan sayısı 2 kişiye kadar gerileyen ve gıda üretimi duran şirkette, fon soruşturmaları kapsamında yüzde 31,19 paya sahip iki büyük ortağı Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'ın tutuklanmasıyla hisseler adeta çakılmıştı.

Zirve seviyesi olan 2.707,50 TL’den sonra sert taban serileriyle 24 Eylül'de 351,75 TL'ye ve ardından 80 TL seviyelerine kadar eriyen GUNDG’de zirveden yaşanan toplam kayıp yüzde 87’yi aşmıştı.

MSCI DEPREMİNİN YAŞANDIĞI GÜNDE TAVAN

Borsa İstanbul genelinde MSCI kararı kaynaklı sert satışların yaşandığı ve BIST 100 endeksinin yüzde 3'ten fazla değer kaybettiği 16 Ekim işlem gününde, GUNDG paylarında sürpriz bir hareketlilik kaydedildi.

Herhangi bir yeni Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi bulunmamasına rağmen hisse, gün içerisinde yüzde 9,99 prim yaparak 82,55 TL seviyesinde tavan kilitledi. Gün içi işlem hacmi ise 51,24 milyon TL seviyesine ulaştı.

TAVAN SERİSİNDE İPİN UCU BOFA VE DENİZ YATIRIM’DA

Hissedeki beklenmedik tavan kilitlenmesinde en dikkat çekici alımlar yabancı aracı kurum Bank of America (BofA) ve Deniz Yatırım kanalından geldi.

Saat 13:59 itibarıyla takas verilerine göre alım tarafında öne çıkan ilk 5 kurum ve net lot dağılımları şu şekilde gerçekleşti:

• Bank of America (BofA): 164.778 net lot alımla toplam alımların yüzde 68,699'unu üstlendi (Ortalama maliyet: 82,140 TL).

• Deniz Yatırım: 49.751 net lot alımla yüzde 20,742 pay aldı (Ortalama maliyet: 82,363 TL).

• PhillipCapital: 13.234 net lot alımla yüzde 5,518 pay aldı (Ortalama maliyet: 80,482 TL).

• Yapı Kredi Yatırım: 4.068 net lot alımla yüzde 1,696 pay aldı (Ortalama maliyet: 87,613 TL).

İlk 5 kurumun toplam net alım miktarı 234.250 lot olurken, kurumların ortalama maliyet ağırlığı 82,887 TL olarak hesaplandı.

Tasfiyedeki fonlar ve soruşturmaların gölgesinde faaliyetini neredeyse sıfırlayan şirkette BofA'nın başı çektiği bu alımların spekülatif bir tepki mi yoksa yeni bir süreç habercisi mi olduğu piyasa uzmanlarınca yakından izleniyor.

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