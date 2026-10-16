230 kamu idaresini kapsayan bütçe tasarısında, 2027 yılı milli gelirinin (GSYH) 111 trilyon liraya ulaşacağı öngörüldü.

Açıklanan verilere göre 2027 yılı bütçe dengesi şu rakamlarla şekillendi:

• Bütçe Giderleri: 27 trilyon 276 milyar TL

• Bütçe Gelirleri: 23 trilyon 408 milyar TL

• Bütçe Açığı: 3 trilyon 868 milyar TL

Gelir ve giderler arasındaki 3,87 trilyon liralık bütçe açığının milli gelire (GSYH) oranının yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Öte yandan, 2026 yılı için daha önce yüzde 3,5 olarak tahmin edilen bütçe açığının milli gelire oranı, revize edilen verilerle yüzde 3,1 seviyesine çekildi.

FAİZ GİDERLERİNE 3,97 TRİLYON LİRALIK KAYNAK

Bütçenin harcama kalemleri arasında en yüksek tutarı cari transferler oluştururken; personel giderleri, yatırımlar ve faiz ödemeleri öne çıkan ana başlıklar oldu.

2027 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynak 3 trilyon 975 milyar lira olarak belirlendi.

Bu tutar, 27,3 trilyon liralık toplam bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 14,6’sına denk geliyor.

Bütçeden eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, savunma sanayii ve tarım sektörüne ayrılan detaylı ödenek kalemlerinin ise önümüzdeki günlerde meclis komisyonlarında görüşülmesi bekleniyor.