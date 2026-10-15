Eylül ayında bütçe giderleri 1 trilyon 785,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 253,1 milyar TL seviyesinde kaldı.

Böylece eylül ayında merkezi yönetim bütçe açığı 532,2 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Faiz harcamaları hariç tutulduğunda ise faiz dışı bütçe dengesi eylül ayında 269,2 milyar TL açık verdi.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE DENGESİ (9 AYLIK ÖZET)

Ocak ve eylül ayları arasındaki 9 aylık süreçte gerçekleşen temel bütçe kalemleri şu şekilde sıralandı:

• Bütçe Giderleri: 13 trilyon 948,1 milyar TL

• Bütçe Gelirleri: 12 trilyon 107,8 milyar TL

• Toplu Bütçe Açığı: 1 trilyon 840,3 milyar TL

• Faiz Dışı Giderler: 11 trilyon 697 milyar TL

• Faiz Dışı Bütçe Dengesi: 410,8 milyar TL fazla

Açıklanan veriler, yılın ilk 9 ayında faiz dışı dengenin 410,8 milyar TL fazla vermesine karşın, faiz ödemelerinin de etkisiyle toplam bütçe açığının 1,84 trilyon TL seviyesine ulaştığını gösterdi.